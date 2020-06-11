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11 червня 2020, четвер, 11:15 10
Економіка 2020-06-11T12:15:02+03:00
Українські Новини
Ініціативи українських НПЗ обійдуться споживачам в 11 млрд грн і викликають дестабілізацію поставок

Ініціативи українських НПЗ обійдуться споживачам в 11 млрд грн і викликають дестабілізацію поставок

Ірина Дорофейчук
Бюджет, Бензин, Автогаз, дизпаливо, податки, Експорт
НПЗ, нафтопереробна галузь. Фото:delo.ua
НПЗ, нафтопереробна галузь. Фото:delo.ua

Нафтогазова асоціація України (НАУ) констатує наростаючий тиск нафтопереробних і видобувних компаній на органи влади України з метою збільшити свою частку ринку за рахунок неринкових механізмів, у результаті чого будуть поставлені під удар споживачі та енергетична безпека України, інформує портал enkorr.ua.

"Ініціативи українських НПЗ по введенню 8,5% мита на російські поставки дизпалива і скрапленого газу призведуть не тільки до додаткового зростання закупівельних цін, але і зруйнують стійку систему нафтопродуктозабезпечення, приведуть до появи вже нових мега-постачальників з підвищеною часткою ринку і всіма витікаючими звідси ризиками", - йдеться в прес-релізі галузевої асоціації.

План НПЗ не призведе до суттєвого збільшення переробки нафти і випуску нафтопродуктів, впевнені в НАУ. Причина - підвищений випуск бензину і мазуту, які не мають ліквідного збуту. Ініціативи щодо обмеження напрямків поставок дизпалива і скрапленого газу призведуть до зростання цін на ці ходові позиції і будуть субсидувати збиткові позиції.

"Фактично питання стоїть таким чином: хто буде платити за утримання і розвиток НПЗ, їх власники або споживачі? НПЗ належать найбільшим фінансово-промисловим групам з державним і приватним капіталом, ми вважаємо несправедливим повністю перекладати це навантаження на населення і промисловість", - заявила президент НАУ Неля Привалова.

За розрахунками асоціації, пропоновані обмеження обійдуться економіці України 11 млрд грн в рік. Вимагаючи допомоги від держави та споживачів, самі НПЗ не беруть на себе ніяких зобов'язань в частині обсягів виробництва і розміру інвестицій, підкреслюють в НАУ.

"Наше об'єднання найбільших мереж автозаправних станцій та оптових постачальників нафтопродуктів протестує проти інформаційних маніпуляцій, які вводять в оману чиновників і громадськість", - йдеться в прес-релізі галузевої асоціації.

В НАУ зазначають, що ключовою проблемою українських НПЗ, до того - як державних, так і приватних, є відсутність інвестицій.

Скупа інвестиційна політика призвела до закриття заводів, зменшення обсягів нафтопереробки, застарілої конфігурації випуску моторних палив і як наслідок - до збільшення імпортозалежності України, зазначає НАУ. Аналогічні причини падіння видобутку вуглеводнів.

Через це Україна змушена платити максимальні в Європі ціни при закупівлі нафтопродуктів. Продукція українських заводів реалізується за принципом імпортного паритету, створюючи додатковий заробіток заводів на рівні $50-60/т.

При цьому незважаючи на високу імпортозалежність, у країни немає безальтернативних постачальників, ринок диверсифікований, завдяки чому країна не знає проблем з постачаннями палива з 2005 року.

НАУ очікує, що у зв'язку зі зміною ринкової кон'юнктури в цьому році жодне з джерел постачань дизельного палива не буде мати більше 30% ринку. В останні роки цей показник перевищували поставки з Росії та Білорусі.

В той же час в Нафтогазовій асоціації України солідарні з НПЗ в розумінні проблеми надмірної частки скрапленого газу в паливному балансі країни і висловлюють публічну підтримку поетапної корекції ставок акцизного збору на бензин і автогаз. Однак підкреслюють, що подібні зміни мають стати частиною стратегії розвитку ринку нафтопродуктів, а не прийматися шляхом продавлювання окремих ініціатив без належного опрацювання.

Нагадаємо, в лютому 2020 р. "Укртатнафта" спільно з "Нафтогазом" подали скаргу в Міжвідомчу комісію з питань міжнародної торгівлі (МКМТ), вимагаючи ввести мита на імпорт ДП і СГ із Росії на рівні 8,46% зі щорічним підвищенням до 25,4% до 2024 р. Під тиском депутатів, орієнтованих на групу "Приват", рішення про відмову у введенні обмежень на імпорт російського палива відкладено на червень.

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