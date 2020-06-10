підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
10 червня 2020, середа, 10:46 6
Економіка 2020-06-10T13:45:03+03:00
Українські Новини
На заправках за останній місяць подорожчав автогаз, — аналітик

На заправках за останній місяць подорожчав автогаз, — аналітик

Валерия Драгомирова
АЗС, ціни на автогаз, ціни на пальне
Автогаз. Фото: pixabay
Автогаз. Фото: pixabay

Автогаз подоржчав на українських АЗС в середньому на 2,32 грн/л з початку травня по 9 червня, в тому числі за останній тиждень – на 27 коп./л.

При цьому оптові ціни зросли на 3,86 грн/л. Такі дані надав аналітик Артем Куюн, пише "Сьогодні".

Минулого тижня в Україні потроху почала підніматися вартість бензинів і дизпалива, але все одно найбільш активно дорожчав скраплений газ.

"Ми бачимо значний потенціал до подорожчання, який поступово вибирається. Але трапився ажіотаж серед оптових покупців, тому темпи зростання виявилися більшими, ніж могли б бути. Потім ситуація стабілізувалася, і минулого тижня ми побачили підвищення всього на 27 коп./л, тобто темпи зростання цін на автогаз впали за тиждень практично втричі", – пояснив Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, у травні бензин на українських АЗС продовжив дешевшати, а з початку року ціни впали майже на 20%.

Також на початку травня вартість реалізації нафти у квітні впала на 33%.

Тим часом найбільший в Україні виробник масел зупинив виробництво через новий податок Зеленського.

Більше новин про: АЗС ціни на автогаз ціни на пальне

МВФ дав кредит Україні
Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла
Новини
В "Івано-Франківськгазі" розповіли до чого призведе зниження тарифу на розподіл газу 14:12 Прес-реліз
Від коронавірусу помер 64-річний працівник Держприкордонслужби 13:53
Меморандум МВФ не передбачає підвищення комунальних тарифів для населення, - Шмигаль 13:52
Спецзобов'язання продажу газу не продовжать, тарифи на опалення переглядатиму щорічно, — меморандум с МВФ 13:42
Іноземець намагався пограбувати приватний будинок і влаштував перестрілку з поліцейськими. Фото: Нацполиция
У Чернівецькій області іноземець при спробі пограбувати будинок поранив двох поліцейських 13:32
більше новин
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
Заради підкупу виборців Комарницький і Тищенко крадуть пісок, - Мірошниченко 11:39
Реформування ДАБІ хочуть заблокувати, - Парцхаладзе 13:59
"Дарниця" випустила антисептик за рекомендаціями ВООЗ 09:25
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
більше новин
Україна на карантині 91-й день. Які пом'якшення вводять з 10 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok