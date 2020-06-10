На заправках за останній місяць подорожчав автогаз, — аналітик

Автогаз подоржчав на українських АЗС в середньому на 2,32 грн/л з початку травня по 9 червня, в тому числі за останній тиждень – на 27 коп./л.

При цьому оптові ціни зросли на 3,86 грн/л. Такі дані надав аналітик Артем Куюн, пише "Сьогодні".

Минулого тижня в Україні потроху почала підніматися вартість бензинів і дизпалива, але все одно найбільш активно дорожчав скраплений газ.

"Ми бачимо значний потенціал до подорожчання, який поступово вибирається. Але трапився ажіотаж серед оптових покупців, тому темпи зростання виявилися більшими, ніж могли б бути. Потім ситуація стабілізувалася, і минулого тижня ми побачили підвищення всього на 27 коп./л, тобто темпи зростання цін на автогаз впали за тиждень практично втричі", – пояснив Куюн.

Як повідомляли Українські Новини, у травні бензин на українських АЗС продовжив дешевшати, а з початку року ціни впали майже на 20%.

Також на початку травня вартість реалізації нафти у квітні впала на 33%.

Тим часом найбільший в Україні виробник масел зупинив виробництво через новий податок Зеленського.