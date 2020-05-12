Бензин на українських АЗС продовжує дешевшати, з початку року ціни впали майже на 20%, - АМКУ

У квітні 2020 року ціна на дизельне паливо та бензин марки А-95 на автозаправних станціях (АЗС) знизилася на 2 гривні в той час, як ціни на бензин в Україні можуть впасти до 16 гривень за літр, а на дизпаливо — до 14 гривень.

Про це йдеться в повідомленні Антимонопольного комітету, передають Українські Новини.

"Протягом квітня 2020 року АМКУ зафіксував зниження роздрібних цін на бензин А-95 і дизельне паливо до 2 гривень за літр. Завдяки цьому середня вартість одного літра 95-го бензину з початку року втратила 5,33 гривні/літр, або 19,5%, а дизпаливо подешевшало на 5,41 гривень/літр (-20,2%)", - йдеться в ньому.

Зазначається, що станом на 8 травня, вартість бензину А-95 на АЗС становила від 17,45 гривень/літр до 25,99 гривень/літр, на дизпаливо від 16,7 гривень/літр до 24,99 гривень/літр.

"Ми бачимо динаміку цін на світових ринках і бачимо як здешевлення доходить до кінцевого споживача в Україні. Ринок палива є одним з ключових для АМКУ з 2016 року і знаходиться під особливим контролем. Тому ми і надалі продовжимо стежити за ситуацією", - підсумував голова АМКУ Юрій Терентьєв.

Як повідомляли Українські Новини, на початку травня вартість реалізації нафти у квітні впала на 33%.

Раніше ціна на нафту в США пішла в мінус.