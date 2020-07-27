Рівненська область може пом'якшувати карантин. Для послаблення не відповідають 8 регіонів

Сьогодні, 27 липня, в Україні критеріям для введення послаблення карантину не відповідають 8 областей, на відміну від 9 областей станом на 26 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,39%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) відповідають всі області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (21,39%), Івано-Франківська (12,85%), Львівська (11,35%) та Чернівецька (11,89%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (27,33%), Волинська (48,01%), Житомирська (74,92%), Івано-Франківська (16,41%), Тернопільська (53,13%) та Чернівецька (47,82%) області.

У Києві заповненість складає 38,83%, кількість тестувань на 100 тис. населення – 121,92, частка позитивних ПЛР-тестів – 3,9%, динаміка становить – 16,52%.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 26 липня, в Україні кількість хворих на коронавірус збільшилася на 807 до 65 656, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 1 616.

Тим часом в Києві захворюваність знижується – за минулу добу зафіксовано 70 нових випадків захворювання на коронавірус у столиці до 7 690.