підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 14:32 12
Суспільство 2020-07-27T16:15:02+03:00
Українські Новини
Рівненська область може пом'якшувати карантин. Для послаблення не відповідають 8 регіонів

Рівненська область може пом'якшувати карантин. Для послаблення не відповідають 8 регіонів

Ирина Николенко
Карантин, Коронавірус, коронавірус в Україні, Карантин в Україні, Послаблення карантину, пом'якшення карантину
Коронавірус. Фото: pixabay
Коронавірус. Фото: pixabay

Сьогодні, 27 липня, в Україні критеріям для введення послаблення карантину не відповідають 8 областей, на відміну від 9 областей станом на 26 липня.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,39%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) відповідають всі області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (21,39%), Івано-Франківська (12,85%), Львівська (11,35%) та Чернівецька (11,89%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (27,33%), Волинська (48,01%), Житомирська (74,92%), Івано-Франківська (16,41%), Тернопільська (53,13%) та Чернівецька (47,82%) області.

У Києві заповненість складає 38,83%, кількість тестувань на 100 тис. населення – 121,92, частка позитивних ПЛР-тестів – 3,9%, динаміка становить – 16,52%.

Як повідомляли Українські Новини, за минулу добу, 26 липня, в Україні кількість хворих на коронавірус збільшилася на 807 до 65 656, кількість померлих від захворювання - на 11 осіб до 1 616.

Тим часом в Києві захворюваність знижується – за минулу добу зафіксовано 70 нових випадків захворювання на коронавірус у столиці до 7 690.

Більше новин про: Карантин Коронавірус коронавірус в Україні Карантин в Україні Послаблення карантину пом'якшення карантину

ВООЗ оголосила про посилення пандемії коронавірусу...
У Київській області за добу 45 нових випадків коро...
У Києві кількість нових випадків коронавірусу зниж...
Кількість областей, в яких не можна пом'якшувати к...
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль
Новини
Депутати просять Конституційний суд узаконити відвантаження нафти "Укрнафти" без оплати 16:20
Справа Новака: слідство перевіряє підрядників "Укравтодору" 15:51
Бердянськ затопила злива. Фото: пресслужба Бердянської міської ради
Курортне місто затопило. За ніч у Бердянську випала чотиримісячна норма опадів 15:42
Порошенко полетів відпочивати в Бодрум на літаку за 15 тисяч євро в день мітингу своєї партії на Банковій 15:42
МХП почав експорт курячого жиру в Перу 15:32
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Шабунін позичив півмільйона на будинок у власної тещі-пенсіонерки, - ЗМІ 14:45
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
більше новин
Бойовики порушили режим припинення вогню на Донбасі у перші ж години після його введення 12:38
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
У "Слуги народу" знову падає рейтинг, а "Голос" навіть не проходить у Верховну Раду 13:15
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
більше новин
Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok