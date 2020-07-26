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26 липня 2020, неділя, 15:56 12
Суспільство 2020-07-26T16:45:01+03:00
Українські Новини
В гуртожитку КПІ спалах коронавірусу: захворіли третина курсантів

В гуртожитку КПІ спалах коронавірусу: захворіли третина курсантів

Надежда Комендантова
Коронавірус, Спалах коронавірусу, коронавірус в Києві
КПІ. Фото: kievnet.ua
КПІ. Фото: kievnet.ua

В той час, як у Києві знизилася кількість нових випадків COVID-19, в одному з гуртожитків Національного технічного університету "Київський політехнічний інститут" зафіксовано спалах коронавірусної інфекції.

Про це йдеться в повідомленні Київської міської державної адміністрації з посиланням на виконуючого обов'язки керівника Київського міського лабораторного центру Моз Сергія Чумака, передають Українські Новини.

"Перші 4 випадки були виявлені з 22 по 24 липня. За вчора в закладі протестували ще 61 курсанта, які були контактними з хворими. Серед них сьогодні - 48 позитивних результатів дослідження методом ПЛР", - цитуються в повідомленні слова Чумака.

Мова йде про гуртожитку Інституту спеціального зв'язку та захисту інформації КПІ.

Всього в ньому проживає 152 курсанта.

В гуртожитку проводиться дезінфекція, контактні особи знаходяться під контролем.

Для хворих визначено місця самоізоляції.

Як повідомляли Українські Новини, кількість хворих на коронавірусну інфекцію (COVID-19) в Київській області 25 липня порівняно з попередньою добою збільшилася на 42 особи до 3 503.

24 липня в монастирі в центрі Києва виявили спалах коронавірусу а також в Голосіївському райсуді Києва.

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