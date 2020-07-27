Повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021, - джерело

У п'ятницю, 18 липня Верховна Рада в п'ятницю проголосувала за створення 136 укрупнених районів замість нинішніх 490, повна ліквідація всіх старих районів відбудеться в січні-квітні 2021 року.

Про це Українським Новинам повідомило джерело в одній з районних адміністрацій Київської області.

"Це неофіційна інформація, ми спілкувалися з комітетом (Верховної Ради) профільним, вони сказали що повна ліквідація відбудеться на початок 1-2 кварталу наступного року", - сказав джерело.

Джерело зазначило, що офіційно точної дати наразі поки ніхто не знає через те, що законопроєкт № 2598 про префектури (про зміни до Конституції в частині децентралізації влади) ще не прийнятий.

"Для того щоб знищити щось старе, потрібно побудувати щось нове, під чимось новим ми чудово розуміємо, що це будуть префектури. Законопроєкт про префектури ще не прийнятий, в якій редакції він буде, тоді вже будемо розуміти, як воно буде відбуватися", - додало джерело.

За словами джерела, процедура передачі майна від ліквідованих районів теж поки невідома через відсутність законодавчої бази для її здійснення.

Як повідомляли Українські Новини, у червні Кабмін запропонував Раді створити 129 укрупнених районів замість 490 нинішніх, в тому числі 6 укрупнених районів Київської області замість 25.

Рада на відміну від пропозиції Кабміну вирішила створити Броварський район замість Перепяславского і ще один Вишгородський район.

Комітет Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував парламенту створити 133 укрупнених району замість запропонованих Кабінетом Міністрів 129 укрупнених районів.