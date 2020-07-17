Рада сьогодні розгляне створення 136 укрупнених районів

В п'ятницю, 17 липня, Верховна Рада розгляне проєкт постанови № 3650 про створення 136 укрупнених районів.

Про це йдеться в порядку денному засідання парламенту, передають Українські Новини.

Під час години запитань до уряду парламентарії мають намір заслухати міністра оборони Андрія Тарана про стан середовища безпеки навколо України і про організацію проведення осіннього призову до Збройних Сил.

Далі першим у порядку денномуі вказано законопроєкт № 3760 і альтернативні №№ 3760-1, 3760-2, 3760-3 про державну підтримку інвестиційних проєктів зі значними інвестиціями для розгляду в 1-му читанні.

Після цього в 1-му читанні парламентарі розглянуть проєкт закону № 3807 про зміни до державного бюджету на 2020 рік в частині належного фінансового забезпечення відновлення інституту фахівців із соціальної роботи для виявлення і супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах.

Парламентарі також мають намір розглянути в 2-му читанні законопроєкти № 2398-д про оборонні закупівлі, № 2412-д про розвідку, № 2414-д про діяльність Служби зовнішньої розвідки.

Для включення до порядку денного та прийняття рішення зазначено законопроєкт № 3718 про основи молодіжної політики і для розгляду в 2-му читанні - законопроєкт № 3355-1 про визначення суб'єктів, на яких поширюється дія антикорупційного законодавства.

Як повідомляли Українські Новини, 16 липня Рада зобов'язала кандидатів на місцевих виборах у населених пунктах з 10 тис. виборців вступати в партії і зменшила заставу для кандидатів у 9 разів.

Раніше президент Володимир Зеленський пропонував ліквідувати місцеві адміністрації та ввести префектів до березня 2021 року.