По території України пройдуть грози та підійметься рівень води: яким областям приготуватися

У ДСНС України попередили про грози і підйом рівня води на певній частині території України, у той час, як в Київській області попереджають про високий рівень пожежної небезпеки.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Удень 27 липня в західних, Житомирській областях та в південній частині грози, при грозах місцями шквали 15-20 м/с, у південній частині місцями значні дощі (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Протягом 27 липня на річках басейну Дністра (Львівська, Івано-Франківська обл.) очікується підйом рівнів води на 0,2 – 1,0 м над рівнями 24 серпня на 8 годин без негативних наслідків.

На річках Закарпатської області очікується підвищення рівнів води на 0,3-1,0 м, без негативних наслідків.

У горах існує загроза формування локальних селевих потоків і зсувів перезволоженого грунту. Крім того, сьогодні в більшості південних, центральних, Харківській, Донецькій, Сумській і Хмельницькій областях оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Як повідомляли Українські Новини, в Івано-Франківській області в п'ятницю, 24 липня, випав сильний град, який влаштував справжній апокаліпсис у курортному Яремчі, яке нещодавно постраждало від сильних дощів у західному регіоні країни.

Крім того, синоптики прогнозують екстремальні перепади від пекельної спеки до холоду влітку-2020.

Тим часом, в Харківській області випало 87 мм опадів, що є абсолютним рекордом за весь період метеоспостережень.