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14 липня 2020, вівторок, 13:42 14
Суспільство 2020-07-14T15:00:04+03:00
Українські Новини
Злива в Харкові побила рекорд за всю історію метеоспостережень

Злива в Харкові побила рекорд за всю історію метеоспостережень

Кира Молчанова
Непогода в Україні, Злива, Природні катаклізми
Фото: прес-служба Харківського регіонального центру з гідрометеорології
Фото: прес-служба Харківського регіонального центру з гідрометеорології

У кількох областях оголосили штормове попередження. А от у Харківській області випало 87 мм опадів, що є абсолютним рекордом за весь період метеоспостережень.

Про це написала в Facebook пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології.

"Починаючи з вечора 13 липня і до 9:00 ранку 14 липня по Харкову і області пройшли сильні дощі. За 12 годин на метеостанції Харкова випало 87 мм, що є абсолютним добовим максимумом опадів не тільки для липня, але і в цілому для станції за весь період спостережень", — йдеться в повідомленні центру.

Повідомляється, що минулий рекорд був зафіксований в липні 1881 року і становив 83 мм. 

Найбільше опадів було на метеостанції Слобожанське (приблизно 50 км на південний схід від Харкова) – 104 мм. 

Синоптики попереджають, що вдень 14 липня також очікуються зливи, тому сумарна кількість опадів до кінця доби може збільшитися.

Фото: прес-служба Харківського регіонального центру з гідрометеорологіїФото: пресслужба Харківського регіонального центру з гідрометеорології 

Крім того, зазначається, що для лісостепу такі рясні опади – це рідкість. Причиною злив стало проходження через територію області хвилі на холодному фронті, за рахунок чого розвивалася інтенсивна конвекція. Оскільки повітряні течії на висотах були дуже слабкими, то зона опадів стояла майже нерухомо над центральними районами області.

У центрі опублікували кілька фотографій наслідків зливи. Зокрема, затопленій вулиці біля метро "Студентська" та двору біля багатоповерхового будинку.

Як повідомляли Українські Новини, напередодні синоптики обіцяли сильний вітер і шторм в Одесі.

Крім того, негода залишила без електрики 23 населених пункти по всій Україні.

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