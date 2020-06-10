підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
ONLINE
10.06.20 12:00 Круглый стол: "Перспективы онлайн-торговли медикаментами в Украине"

10 червня 2020, середа, 11:18 13
Суспільство 2020-06-10T12:45:02+03:00
Українські Новини
У Бердянську в море віднесло чоловіка і трьох дітей на надувному матраці

У Бердянську в море віднесло чоловіка і трьох дітей на надувному матраці

Валерия Драгомирова
Море, Запорізька область, ДСНС України, Відпочинок у Бердянську
Море. Фото: pixabay
Море. Фото: pixabay

8 червня у місті Бердянськ Запорізької області в районі пляжу "Малібу" під час купання на гумовому матраці 4 осіб віднесло у відкрите море, з низ троє – діти 10, 13 і 15 років.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області.

"8 червня о 12:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію на воді, яка відбулася на узбережжі Азовського моря в районі пляжу "Малібу". На відстані приблизно 700 метрів від берега рятувальники КП Бердянської міської Ради "Рятувально-водолазної служби" врятували 23-річного чоловіка і трьох дітей віком 10, 13 і 15 років. Всі врятовані є жителями Бердянська. Під час купання на гумовому матраці їх віднесло у відкрите море", - йдеться в повідомленні.

Медичної допомоги врятовані не потребували.

Як повідомляли Українські Новини, Держспоживслужба закликає тимчасово відмовитися від купання у Чорному морі, оскільки вода не відповідає санітарним нормам.

Крім того, експерти радять відпочивати цьогоріч на Азовському морі, а також Карпатах – де найдешевше та безпечніше провести відпустку.

Більше новин про: Море Запорізька область ДСНС України Відпочинок у Бердянську

У Карпатах дешевше, ніж на морі. Куди і за скільки...
Головний лікар мелітопольської лікарні заразився к...
Куди поїхати у відпустку в Україні: десять найпопу...
Україну заллє дощами, можливі підтоплення, — ДСНС...
МВФ дав кредит Україні
Після 5-денного падіння кількість нових випадків коронавірусу різко зросла
Новини
Запропоновані "Медичними закупівлями" ціни на засоби захисту були завищеними на третину, – ЗМІ 13:14 Документ
Зеленський обманює учасників Нормандського формату і зриває діалог з ОРДЛО, - платформа Бойка 12:55
Кількість інфікованих коронавірусом у Києві зростає після різкого падіння 12:51
У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах 12:38
У Києві не відкрилися ще 100 дитсадків: дітей у садочки ходить в три рази менше, ніж до карантину 12:34
більше новин
У Київській області — 29 нових випадків COVID-19. Дані по районах 12:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
У Києві не відкрилися ще 100 дитсадків: дітей у садочки ходить в три рази менше, ніж до карантину 12:34
Фермери закликають Верховну Раду покласти край тіньовим схемам оренди землі 15:21
На заправках за останній місяць подорожчав автогаз, — аналітик 10:46
більше новин
Висока температура повітря знижує агресивність передачі коронавірусу, — вірусолог 14:23
Після відкриття кордонів для туристів багато країн зберігають практику 14-денного карантину, - МЗС 17:38
Українці отримають дві або три пенсії замість однієї: що змінить пенсійна реформа 05:30
Венедіктова вважає, що Аваков ефективно відреагував на Кагарлик і Бровари 11:08
Грози, град і шквали. Рятувальники попередили про негоду в західних областях України 09:47
більше новин
Україна на карантині 91-й день. Які пом'якшення вводять з 10 червня
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok