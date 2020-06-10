У Бердянську в море віднесло чоловіка і трьох дітей на надувному матраці

8 червня у місті Бердянськ Запорізької області в районі пляжу "Малібу" під час купання на гумовому матраці 4 осіб віднесло у відкрите море, з низ троє – діти 10, 13 і 15 років.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС в Запорізькій області.

"8 червня о 12:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про подію на воді, яка відбулася на узбережжі Азовського моря в районі пляжу "Малібу". На відстані приблизно 700 метрів від берега рятувальники КП Бердянської міської Ради "Рятувально-водолазної служби" врятували 23-річного чоловіка і трьох дітей віком 10, 13 і 15 років. Всі врятовані є жителями Бердянська. Під час купання на гумовому матраці їх віднесло у відкрите море", - йдеться в повідомленні.

Медичної допомоги врятовані не потребували.

Як повідомляли Українські Новини, Держспоживслужба закликає тимчасово відмовитися від купання у Чорному морі, оскільки вода не відповідає санітарним нормам.

Крім того, експерти радять відпочивати цьогоріч на Азовському морі, а також Карпатах – де найдешевше та безпечніше провести відпустку.