Рівненська область поповнила список регіонів, у яких не можна пом'якшувати карантин

Станом на 26 липня 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; порівняно з 25 липня Рівненська область визнана такою, що не відповідає критеріям.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (63,18%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) відповідають всі області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (20,26%), Івано-Франківська (12,56%), Львівська (11,05%), Тернопільська (11,96%) та Чернівецька (11,27%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (21,63%), Волинська (41,45%), Житомирська (57,99%), Івано-Франківська (24,06%), Рівненська (11,60%), Тернопільська (87,74%) та Чернівецька (38,89%) області.

У Києві заповненість складає 37,37%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 124,24, частка позитивних ПЛР-тестів - 3,87%, динаміка становить -11,82%.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів станом на 26.07.2020. Інфографіка: Моз

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

При цьому з 1 серпня в залежності від епідемічної ситуації регіони країни будуть поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.

Тим часом, після п'ятиденного зростання кількість нових випадків COVID-19 зменшилася до 920.