До дня Хрещення Русі у Києві 28 липня відбудуться святкові богослужіння

До Дня 1032-річчя Хрещення Русі, яке святкуватимуть 28 липня, Українська православна церква (Київського патріархату), Православна церква України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) та Українська православна церква (у канонічній єдності з Московським патріархатом) не планують проводити хресну традиційну хресну ходу, проте проведуть богослужіння.

Так, УПЦ КП на чолі з главою церкви Філаретом проведе святкове богослужіння у Володимирському соборі.

Про це в УПЦ КП повідомили Українським Новинам, передають Українські Новини.

"Ми будемо проводити службу у соборі", – сказали в церкві.

Водночас, УПЦ КП не планує проводити молебень 28 липня біля пам'ятника князю Володимиру на Володимирській гірці в Києві.

Водночас Православна церква України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) не планує проводиь хресний хід під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі.

При цьому 27 липня днем розпочнеться всеношне бдіння у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, 28 липня вранці пройде Божественна літургія, після обіду - молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру, без проведення хресного ходу.

ПЦУ має намір сповістити архієреїв і вірних про особливості святкування 1032-ї річниці Хрещення Русі, які не дозволяють організувати традиційне паломництво вірян в Києві, а тому святкування має бути проведено на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням відповідних приписів.

Також 28 липня відбудеться святкове богослужіння в Києво-Печерській лаврі за участю митрополита Онуфрія Української православної церкви (у канонічній єдності з Московським патріархатом).

Про це повідомив митрополит Ніжинський і Прилуцький Климент (Вечеря).

"Служба в 09:00 в Лаврі", - сказав він.

За його словами, святкове богослужіння відбудеться 28 липня.

Також він повідомив, що церква не запрошувала на богослужіння представників влади, але якщо вони виявлять бажання, то можуть прийти.

"Хто захоче, прийде. Всі люди можуть приходити. Їх (представників влади) спеціально ніколи не запрошували", – зазначив Климент.

Також через пандемію коронавірусу УПЦ МП відмовилася проводити хресну ходу під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі.