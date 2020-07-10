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10 липня 2020, пʼятниця, 15:36 11
Суспільство 2020-07-10T17:00:03+03:00
Українські Новини
ПЦУ не планує проводити хресну ходу до 1032-річчя Хрещення Русі

ПЦУ не планує проводити хресну ходу до 1032-річчя Хрещення Русі

Елена Новикова
ПЦУ, хресна хода, День хрещення Київської Русі
Михайлівський Золотоверхий собор. Фото: wikipedia
Михайлівський Золотоверхий собор. Фото: wikipedia

Під час святкування 1032-річчя Хрещення Русі Православна церква України (у канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) не планує проведення хресного ходу.Тоді, як у минулого року близько 10 тис. прихожан Православної церкви України прийшли хресною ходою в центрі Києва.

Про це Українським Новинам повідомила пресслужба ПЦУ.

Дане рішення прийняв Священний Синод ПЦУ.

При цьому 27 липня днем розпочнеться всеношне бдіння у кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві, 28 липня вранці пройде Божественна літургія, після обіду - молебень біля пам'ятника рівноапостольному князю Володимиру, без проведення хресного ходу.

ПЦУ має намір сповістити архієреїв і вірних про особливості святкування 1032-ї річниці Хрещення Русі, які не дозволяють організувати традиційне паломництво вірян в Києві, а тому святкування має бути проведено на єпархіальному та парафіяльному рівнях з дотриманням відповідних приписів.

Як повідомляли Українські Новини президент Володимир Зеленський у День хрещення Київської Русі закликав предстоятелів церков до діалогу для об'єднання українців.

Минулого року також Національна поліція прогнозувала участь 20 тис. осіб у хресній ході в Києві 27-28 липня.

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