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24 серпня 2019, субота, 06:00 6
Суспільство 2019-08-24T06:32:10+03:00
Українські Новини
Сьогодні відзначається 28-а річниця Дня незалежності України

Сьогодні відзначається 28-а річниця Дня незалежності України

Прапор Украины.Украина.Фото:pixabay.com
Прапор Украины.Украина.Фото:pixabay.com

Сьогодні, 24 квітня, відзначається державне свято День Незалежності України. Про історію свята розкажуть Українські Новини.

Уперше День Незалежності України було відзначено 16 липня 1991 року — в пам'ять про те, що рік тому — 16 липня 1990 року — Верховна рада УРСР прийняла Декларацію про державний суверенітет України. Також 16 липня 1990 року Верховна рада УРСР прийняла постанову "Про День проголошення незалежності України".

Але оскільки 24 серпня 1991 року Верховна рада УРСР прийняла постанову про проголошення незалежності України, яке набрало чинності відразу після прийняття, а також Акт проголошення незалежності України, який 1 грудня 1991 року підтвердив народ на всеукраїнському референдумі, виникла потреба змінити дату святкування Дня незалежності України. Тож 20 лютого 1992 року Верховна рада України ухвалила постанову "Про День незалежності України". У ній зазначено:

"Зважаючи на волю українського народу та його одвічне прагнення до незалежності, підтверджуючи історичну вагомість прийняття Акту проголошення незалежності України 24 серпня 1991 року,


Верховна Рада України постановляє:

1. Вважати день 24 серпня Днем незалежності України і щорічно відзначати його як державне загальнонародне свято України.

2. Постанову Верховної Ради Української РСР "Про День проголошення незалежності України" від 16 липня 1990 року вважати таким, що втратив чинність".

Як повідомляли Українські Новини, Алан Бадоєв та Олена Коляденко зрежисують "Ходу Гідності" на День незалежності.

Також в Офісі Президента затвердили план заходів до Дня незалежності України.

Погода на День незалежності буде до +35 градусів.

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Photo by Pavlo Kubanov/UAF
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