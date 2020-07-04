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04 липня 2020, субота, 07:35 6
Життя 2020-07-04T07:45:01+03:00
Українські Новини
Вихідні у липні: скільки відпочиватимуть українці та які відзначатимуть свята

Вихідні у липні: скільки відпочиватимуть українці та які відзначатимуть свята

Валерия Драгомирова
Свята, липень, свята в липні, вихідні в липні
Літо. Фото: pixabay
Літо. Фото: pixabay

Після того, як у червні українці мали додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції, в липні свят або додаткових вихідних законом не передбачего, тому доведеться працювати всі будні дні.

Про це з посиланням на розпорядження Кабміну від 23.10.2019 № 995-р "Про перенесення робочих днів на 2020 рік" повідомляють Українські Новини.

Отже, в липні 2020: робочих - 23 дні; вихідних - 8 днів.

Вихідні:

  • 4-5 липня;
  • 11-12 липня;
  • 18-19 липня;
  • 25-26 липня.

Свята в липні

  • 1 липня День архітектури України
  • 2 липня День працівника податкової служби України
  • 4 липня: День національної поліції України, День судового експерта
  • 6 липня: День військ ВПО Збройних Сил України
  • 7 липня Івана Купала
  • 11 липня: Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду
  • 12 липня: Всесвітній день бортпровідника
  • 18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели
  • 19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості
  • 26 липня: День флоту України, День працівників торгівлі
  • 28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-спеціаліста
  • 30 липня-3 серпня: Курбан-байрам
  • 31 липня День системного адміністратора

Як повідомляли Українські Новини, в липні очікується кілька магнітних бур. Крім того, синоптики розповіли, що чекати від найтеплішого літнього місяця.

 

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