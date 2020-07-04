Вихідні у липні: скільки відпочиватимуть українці та які відзначатимуть свята

Після того, як у червні українці мали додаткові вихідні на Трійцю та День Конституції, в липні свят або додаткових вихідних законом не передбачего, тому доведеться працювати всі будні дні.

Про це з посиланням на розпорядження Кабміну від 23.10.2019 № 995-р "Про перенесення робочих днів на 2020 рік" повідомляють Українські Новини.

Отже, в липні 2020: робочих - 23 дні; вихідних - 8 днів.

Вихідні:

4-5 липня;

11-12 липня;

18-19 липня;

25-26 липня.

Свята в липні

1 липня День архітектури України

2 липня День працівника податкової служби України

4 липня: День національної поліції України, День судового експерта

6 липня: День військ ВПО Збройних Сил України

7 липня Івана Купала

11 липня: Всесвітній день народонаселення, Всесвітній день шоколаду

12 липня: Всесвітній день бортпровідника

18 липня: Міжнародний день Нельсона Мандели

19 липня: День працівників металургійної та гірничодобувної промисловості

26 липня: День флоту України, День працівників торгівлі

28 липня: Міжнародний день боротьби з вірусними гепатитами, День PR-спеціаліста

30 липня-3 серпня: Курбан-байрам

31 липня День системного адміністратора

Як повідомляли Українські Новини, в липні очікується кілька магнітних бур. Крім того, синоптики розповіли, що чекати від найтеплішого літнього місяця.