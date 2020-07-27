За два місяці літа рейтинг Зеленського знизився до 30%, а у Бойка і Порошенко виріс

Згідно з липневим опитуванням соціологічної групи "Рейтинг", електоральний рейтинг Президента Володимира Зеленського знизився на 4,4 відсоткового пункту до 30,2% у порівнянні з червневим соцопитуванням, у той час як у співголови фракції "Опозиційна платформа - За життя" у Верховній Раді Юрія Бойка він виріс на 3,2 п.п. до 14,4%, а у колишнього Президента Петра Порошенка виріс на 2,3 п.п. до 13,7%.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Опитування "Рейтингу" проводився 15-20 липня серед 2 тис. повнолітніх респондентів на підконтрольних територіях методом особистого інтерв'ю, в той час як попереднє опитування було проведено 24-28 червня.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 2,2%.

У липні серед тих, хто взяв би участь у виборах і визначився з кандидатом, в першому турі Зеленському віддали б голоси 30,2% виборців (у червні - 34,6%), Бойко – 14,4% (у червні – 11,2%), Порошенко – 13,7% (у червні - 11,4%), а лідеру "Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко – 9,1% (у червні - 7,2%).

Згідно з липневим опитуванням, ще 5,8% виборців проголосували б за голови партії "Сила і честь" Ігор Смешко, 3,9% - за лідера Радикальної партії Олега Ляшка, 3,1% - за колишнього прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, 3% - за голову партії "Громадянська позиція" Анатолія Гриценка, 2,3% - за ексзаступника глави Адміністрації Президента Віктора Януковича Андрія Портнова, 2,2% - за лідера Всеукраїнського об'єднання "Свобода" Олега Тягнибока, 2,1% - за голову Верховної Ради Дмитра Разумкова, 1,6% - за ексдепутата Ради від "Голосу" Святослава Вакарчука, по 0,8% - за мера Києва Віталія Кличка та ексголови фракції "Партії регіонів" у Раді Олександра Єфремова.

Під час першого туру виборів 31 березня 2019 року Зеленський отримав 30,2% голосів, Порошенко – 16%, Тимошенко – 13,4%, Бойко – 11,7%, Гриценко – 6,9%, Смешко – 6%, Ляшко – 5,5%, ексдепутат Ради від фракції "Опозиційний блок" Олександр Вілкул – 4,2%, колишній віцеспікер парламенту від "Свободи" Руслан Кошулинський – 1,6%, решту – менше ніж 1%.

Як повідомляли Українські Новини, 20 травня 2019 року відбулася інавгурація Зеленського.

Також 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові були ще в травні проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - За життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду.