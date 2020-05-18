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18 травня 2020, понеділок, 13:35 14
Верховна Рада і партії 2020-05-18T14:30:03+03:00
Українські Новини
Рейтинг партії Зеленського впав на 4,1% за місяць

Рейтинг партії Зеленського впав на 4,1% за місяць

Елена Новикова
Рейтинг, Батьківщина, соцопитування, Слуга народу, Європейська солідарність, ОПЗЖ
Соціологічний опитування. Фото:
Соціологічний опитування. Фото: "Рейтинг"

В той час, як на виборах президента за Зеленського проголосували б 39,3% українців, 34% респондентів, опитаних соціологічною групою "Рейтинг", готові проголосувати за партію "Слуга народу", 15,1% - за "Опозиційну платформу - За життя", 14% - за "Європейську солідарність" і 9,2% - за "Всеукраїнське об'єднання "Батьківщина" на виборах у Верховну Раду.

Про це свідчать результати опитування, передають Українські Новини.

Респондентів запитали, як би вони проголосували, якби парламентські вибори відбувалися наступної неділі.

Якщо розраховувати проценти по відношенню до тих, хто голосував би і визначився з вибором (саме такі показали ближче всього до можливих результатами виборів), то бар'єр у 5% подолали б і пройшли в Раду тільки зазначені чотири партії.

Партія "Голос", яка пройшла в нинішнє скликання парламенту, отримала б лише 2,5% голосів.

4,7% проголосували б за партію "Сила і честь", 4% - за Радикальну партію, 3,4% - за "Партію Шарія", 3,1% - за "Українську стратегію", 2,6% - за "Свободу", 2% - за "Опозиційний блок", 1,4% - за "Самопоміч", 0,9% - за "Громадянську позицію", 3,2% - за інші партії (які - не зазначено).

Опитування проводилося 12-13 травня серед 3 тис. повнолітніх респондентів з усіх регіонів підконтрольній території методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера.

Помилка репрезентативності дослідження не перевищує 1,8%.

Як повідомляли "Українські Новини", у "Слуги народу" розповіли, кого висунуть на вибори мера Києва.

Також Трофимов допускає, що Президент Володимир Зеленський може балотуватися на другий термін.

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