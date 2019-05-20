Зеленський офіційно став Президентом

Володимир Зеленський став 6-м Президентом України.

Він сказав, що зобов'язується дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, дотримуватися Конституції і законів, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників і підвищувати авторитет України у світі.

Зеленський вимовив слова присяги, поклавши руку на Конституцію і Пересопницьке Євангеліє.

Привела до присяги Зеленського голова Конституційного Суду Наталія Шаптала, яка вручила новообраному главі держави Свідоцтво про вступ на пост Президента, а також офіційні символи президентської влади - знак, печатку і президентську булаву.

Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший

Зеленському 41 рік, він народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі Дніпропетровської області.

Володимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший

Вищу юридичну освіту він отримав у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету, однак за фахом ніколи не працював.

Зі школи Зеленський захоплювався КВК, а в 1997 році було створено команду "95-й квартал", в якій він став одним з провідних акторів.

З 2003 року "95-й" квартал почав знімати різноманітні проекти для телебачення, в тому ж році з'явилася студія "Квартал-95", художнім керівником і одним із засновників якої став Зеленський.

Студія займається створенням телепередач і телепроектів, а також пише сценарії фільмів і серіалів.

Зокрема, сам Зеленський грав головну роль в серіалі "Слуга народу", що виходить на телеканалі "1 + 1" з листопада 2015 року.

У центрі сюжету - шкільний учитель історії, який став Президентом.

Перед другим туром виборів Президента Зеленський пообіцяв вийти з бізнесу "Квартал 95".

Як повідомляли Українські Новини, Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.

Раніше Зеленський прибув у Раду.

В той же час Філарет, Епіфаній і Онуфрій приїхали в Раду на інавгурацію Зеленського.