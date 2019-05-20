Зеленський офіційно став Президентом

\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nВолодимир Зеленський став 6-м Президентом України.\r\nВін сказав, що зобов'язується дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, дотримуватися Конституції і законів, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників і підвищувати авторитет України у світі.\r\nЗеленський вимовив слова присяги, поклавши руку на Конституцію і Пересопницьке Євангеліє.\r\n\r\nПривела до присяги Зеленського голова Конституційного Суду Наталія Шаптала, яка вручила новообраному главі держави Свідоцтво про вступ на пост Президента, а також офіційні символи президентської влади - знак, печатку і президентську булаву.\r\nВолодимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший\r\nЗеленському 41 рік, він народився 25 січня 1978 року в Кривому Розі Дніпропетровської області.\r\nВолодимир Зеленський. Скріншот: UA:Перший\r\nВищу юридичну освіту він отримав у Криворізькому економічному інституті Київського національного економічного університету, однак за фахом ніколи не працював.\r\nЗі школи Зеленський захоплювався КВК, а в 1997 році було створено команду "95-й квартал", в якій він став одним з провідних акторів.\r\nЗ 2003 року "95-й" квартал почав знімати різноманітні проекти для телебачення, в тому ж році з'явилася студія "Квартал-95", художнім керівником і одним із засновників якої став Зеленський.\r\nСтудія займається створенням телепередач і телепроектів, а також пише сценарії фільмів і серіалів.\r\nЗокрема, сам Зеленський грав головну роль в серіалі "Слуга народу", що виходить на телеканалі "1 + 1" з листопада 2015 року.\r\nУ центрі сюжету - шкільний учитель історії, який став Президентом.\r\nПеред другим туром виборів Президента Зеленський пообіцяв вийти з бізнесу "Квартал 95".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленського зустріли оваціями на інавгурації.\r\nРаніше Зеленський прибув у Раду.\r\nВ той же час Філарет, Епіфаній і Онуфрій приїхали в Раду на інавгурацію Зеленського.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n