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  • На озері Світязь перекинувся катамаран з дітьми: у воді опинилися 8 людей
27 липня 2020, понеділок, 11:53 5
Події 2020-07-27T12:25:18+03:00
Українські Новини
На озері Світязь перекинувся катамаран з дітьми: у воді опинилися 8 людей

На озері Світязь перекинувся катамаран з дітьми: у воді опинилися 8 людей

Ольга Фандорина
Озеро, Катамаран, ДСНС України, Волинська область, Світязь
Озеро Світязь. Фото: nixonblr.github.io
Озеро Світязь. Фото: nixonblr.github.io

У Волинській області на озері Світязь перекинувся катамаран і у воді опинилися 8 осіб без рятувальних жилетів, у тому числі двоє дітей 12 і 6 років. Про це повідомляє ДСНС.

Пригода сталася напередодні близько 15:00 в урочищі Гряда біля селища Шацьк. На допомогу людям на моторному човні вирушили водолази і рятувальники.

"Катамаран, на якому плавали відпочиваючі, перекинувся, і вісім чоловік, у тому числі двоє дітей 12 і 6 років, без рятувальних жилетів опинилися у воді на глибині близько 2-3 м. Допомога знадобилася шістьом з них. Постраждалих на човнах доставили на берег, медичної допомоги вони не потребували", – йдеться в повідомленні.

Наголошується, що до робіт залучалися п'ять чоловік і два човни.

Як повідомляли Українські Новини, на озері Світязь у Волинській області потонули двоє дітей віком 9 і 10 років. А служба ДСНС занепокоєна тенденцією загибелі дітей на воді.

Тим часом на Заході України після непогоди залишаються підтопленими 5 населених пунктів.

Крім того, в Оболонському районі столиці рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. На місці події також затримали палія.

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