На заході України залишаються підтопленими ще п'ять населених пунктів

Станом на 7 липня ще 5 населених пунктів залишаються підтопленими в західних областях через непогоду в той час, як на Україну насуваються грози та гради, оголошено штормове попередження.

Про це зазначається в повідомленні пресслужби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС), передають Українські Новини.

"Силами ДСНС продовжуються активні роботи по наданню допомоги населенню та ліквідації наслідків дощового паводку в Карпатському регіоні", - сказано в ньому.

Так, станом на 7 липня залишаються підтопленими: 5 (було 349) населених пунктів у Чернівецькій області; 10 (було 7 225) підвалів (Івано-Франківська (8), Тернопільська (2) області); 36 (було 22 182) присадибних ділянок (Чернівецька (32), Тернопільська (4) області)

Зруйновані 202,4 км (було 280 км) автодоріг (Івано-Франківська (201), Чернівецька (1,4) і Львівська (0,08) області), 95 мостів (було 95) в Івано-Франківській (93), Львівській (1) та Чернівецькій (1) областях.

Пошкоджені 549 км автодоріг (було 654 км) та 213 мостів (було 266) в Івано-Франківській (507,6 км доріг і 198 мостів), Чернівецькій (40,9 км автодоріг і 15 мостів) та Львівській (0,2 км автодоріг) областях.

Силами ДСНС з початку проведення робіт врятовано 478 осіб, евакуйовано 721 людину, відселені 1 324 людини і перевезені через підтоплені ділянки доріг 2 565 чоловік.

Протягом доби 6 липня відкачано 4 947 м куб. води (з початку робіт - понад 348 тис. куб. м), розчищено 403 м автодоріг (з початку робіт - 16,359 км), 0,37 км русел річок (з початку робіт - 9,335 км), доставлено 5 тонн питної води місцевим жителям (з початку робіт - близько 51,965 тонн).

Всього до робіт на території області залучено 181 чоловік та 89 одиниць техніки, з них від ДСНС 165 осіб і 81 одиниця техніки (в тому числі 2 вертольоти ДСНС).

Надання допомоги людям триває.

Як повідомляли Українські Новини, в результаті повеней на заході України були підтоплені 11 закладів охорони здоров'я.

Тим часом Кабінетом міністрів встановлено суму матеріальної допомоги тим, хто постраждав під час непогоди на заході України. Сума виплат становитиме від 20 до 300 тисяч.