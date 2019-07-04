підписатися на розсилку
25.85 26.2
28.95 29.65
˟
04 липня 2019, четвер, 20:43 17
Події 2019-07-04T21:00:07+03:00
Українські Новини
Двоє хлопчиків потонули на озері Світязь

Двоє хлопчиків потонули на озері Світязь

Вчора, 3 липня, у Волинській області на озері Світязь потонули двоє хлопчиків віком 9 і 10 років. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Так, повідомляється, що діти пішли купатися на озеро без нагляду батьків.

"Близько 18:30 (3 липня) на озері Світязь у Шацькому районі двоє хлопчиків віком 9 і 10 років пішли купатися без нагляду батьків і не повернулися. На пошуки дітей були направлені троє співробітників відділення аварійно-рятувальних робіт селища Шацьк на моторному човні "Шторм-400". Вони і виявили тіла загиблих дітей, мешканців Львівської області", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 29 червня, з початку року у водоймах України потонули 600 чоловік.

Раніше в Бердянську в штормовому морі бабуся потонула, рятуючи онуків.

Більше новин про: Смерть дітей Утоплення Світязь

Архів
Новини
Одеські осередки Опозиційного блоку перейшли до "Платформи" Бойка 21:38
Указ Порошенка про ліквідацію спільних та створення місцевих окружних судів спрямований проти доступу до правосуддя, - Лавринович 21:15
Бойко на форумі в Дружківці розповів, як домовився в Росії про знижку на газ 20:49
Двоє хлопчиків потонули на озері Світязь 20:43
На ринку електроенергії ціни цінопад, - Маляр 20:27
більше новин
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Канада вирішила виділити $45 млн на підтримку України 12:27
Кандидат від "Слуги народу" Куницький служив в армії і присягав іноземній державі, - нардепи 21:50
Кияни відсудили у РФ по 100 тис. грн компенсації за військову агресію 12:35
більше новин
Супрун рекомендує матюкатися для зміцнення здоров'я 23:55
Перезапуск судової реформи через КС - найменш перспективний шлях, - екс-міністр юстиції Лавринович 13:43
17 рейсів затримали і 1 рейс скасували в київських аеропортах 2 липня 12:41
Партії Ковтуна, Шлапак і Могильова мають шанс потрапити в український парламент, - Карасьов 15:31
Святослав Вакарчук.
Я ж рок-музикант: Вакарчук розповів, чи матюкається він 11:30
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok