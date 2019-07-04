Двоє хлопчиків потонули на озері Світязь

Вчора, 3 липня, у Волинській області на озері Світязь потонули двоє хлопчиків віком 9 і 10 років. Про це повідомляє прес-служба ДСНС області.

Так, повідомляється, що діти пішли купатися на озеро без нагляду батьків.

"Близько 18:30 (3 липня) на озері Світязь у Шацькому районі двоє хлопчиків віком 9 і 10 років пішли купатися без нагляду батьків і не повернулися. На пошуки дітей були направлені троє співробітників відділення аварійно-рятувальних робіт селища Шацьк на моторному човні "Шторм-400". Вони і виявили тіла загиблих дітей, мешканців Львівської області", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляли Українські Новини, станом на 29 червня, з початку року у водоймах України потонули 600 чоловік.

Раніше в Бердянську в штормовому морі бабуся потонула, рятуючи онуків.