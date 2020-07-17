На Оболоні чоловік підпалив поле сухої трави і влаштував велику пожежу

У п'ятницю, 17 липня, в Оболонському районі столиці рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. На місці події також затримали палія. Про це повідомляє ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:44 на 101. На вулиці Озерній, 5, в Оболонському районі столиці, людина підпалювала на відкритій території трав'яний настил і сміття.

На місце події попрямували відділення рятувальників 25 — Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши вогнеборці, не гаючи часу, відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Уже о 13:18 загорання на площі 600 квадратів бійцям вдалося локалізувати, а о 14:09 — ліквідувати.

На місці події правоохоронці затримали палія, ними ж будуть складені відповідні адміністративні протоколи.

Як повідомляли Українські Новини, голова ДСНС України Микола Чечоткін закликав припинити спалювання сухостою та сміття, оскільки це призводить до виникнення пожеж.