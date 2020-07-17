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  • На Оболоні чоловік підпалив поле сухої трави і влаштував велику пожежу
17 липня 2020, пʼятниця, 19:39 11
Політика 2020-07-17T21:00:02+03:00
Українські Новини
На Оболоні чоловік підпалив поле сухої трави і влаштував велику пожежу

На Оболоні чоловік підпалив поле сухої трави і влаштував велику пожежу

Ольга Фандорина
пожежа, Загоряння, Пожежники, ДСНС України, Підпал трави
Підпал трави. Фото: Держнс
Підпал трави. Фото: Держнс

У п'ятницю, 17 липня, в Оболонському районі столиці рятувальники ліквідували загоряння на відкритій території. На місці події також затримали палія. Про це повідомляє ДСНС Києва.

Повідомлення про пожежу надійшло о 12:44 на 101. На вулиці Озерній, 5, в Оболонському районі столиці, людина підпалювала на відкритій території трав'яний настил і сміття.

На місце події попрямували відділення рятувальників 25 — Державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши вогнеборці, не гаючи часу, відразу ж приступили до гасіння пожежі.

Уже о 13:18 загорання на площі 600 квадратів бійцям вдалося локалізувати, а о 14:09 — ліквідувати.

На місці події правоохоронці затримали палія, ними ж будуть складені відповідні адміністративні протоколи.

Як повідомляли Українські Новини, голова ДСНС України Микола Чечоткін закликав припинити спалювання сухостою та сміття, оскільки це призводить до виникнення пожеж.

13 квітня Верховна Рада збільшила штраф з 8,5 тис. до 153 тис. гривень за знищення або пошкодження рослинності вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом.

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