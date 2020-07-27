Малюська в червні заробив на 25 тисяч менше, ніж його заступник

За червень заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 47,2 тис. гривень, його заступників – від 47,2 тис. до 72,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 47,2 тис. гривень. З гідно з обмеженнями за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу відрахували 20 090 гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Малюсьці в червні, становила 47 230 гривень.

При цьому посадовий оклад становив 56 100 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць – 11 220 гривень.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовца становила 47 230 гривень, заступників Олександра Банчука – 47 230 гривень, Віталія Василика – 47 230 гривень, Олени Висоцької – 47 230 гривень, Андрія Гайченка – 47 230 гривень, Валерії Коломієць – 47 230 гривень, Івана Ліщини – 72 665 гривень, Ольги Оніщук – 50 460 гривень, держсекретаря Олени Богачевої – 47 230 гривень.

Заробітна плата за червень Дениса Малюськи. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата в Міністерстві юстиції. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у травні заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 47,2 тис. гривень, його заступників - на 47,2 тис. гривень.

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи за квітень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - на 47,2 тис. гривень.

Також 4 березня Верховна Рада перепризначила Дениса Малюську на посаду міністра юстиції.