підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
27 липня 2020, понеділок, 11:21 6 Документ
Кабмін 2020-07-27T12:15:58+03:00
Українські Новини
Малюська в червні заробив на 25 тисяч менше, ніж його заступник

Малюська в червні заробив на 25 тисяч менше, ніж його заступник

Ирина Николенко
Зарплата міністра, зарплата чиновників, Денис Малюська
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції
Денис Малюська. Фото: Facebook/Міністерство юстиції

За червень заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 47,2 тис. гривень, його заступників – від 47,2 тис. до 72,6 тис. гривень, державного секретаря міністерства – 47,2 тис. гривень. Згідно з обмеженнями за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу відрахували 20 090 гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Малюсьці в червні, становила 47 230 гривень.

При цьому посадовий оклад становив 56 100 гривень, надбавка як експерту з питань таємниць – 11 220 гривень.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовца становила 47 230 гривень, заступників Олександра Банчука – 47 230 гривень, Віталія Василика – 47 230 гривень, Олени Висоцької – 47 230 гривень, Андрія Гайченка – 47 230 гривень, Валерії Коломієць – 47 230 гривень, Івана Ліщини – 72 665 гривень, Ольги Оніщук – 50 460 гривень, держсекретаря Олени Богачевої – 47 230 гривень.

Заробітна плата за червень Дениса Малюськи. Відповідь на запит Українських НовинЗаробітна плата за червень Дениса Малюськи. Відповідь на запит Українських Новин

Зарплата в Міністерстві юстиції. Відповідь на запит Українських НовинЗарплата в Міністерстві юстиції. Відповідь на запит Українських Новин

Як повідомляли Українські Новини, у травні заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи становила 47,2 тис. гривень, його заступників - на 47,2 тис. гривень.

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи за квітень становила 47,2 тис. гривень, його заступників - на 47,2 тис. гривень.

Також 4 березня Верховна Рада перепризначила Дениса Малюську на посаду міністра юстиції.

Більше новин про: Зарплата міністра зарплата чиновників Денис Малюська

Смертність і захворюваність на коронавірус падають другий день поспіль
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню
Новини
На озері Світязь перекинувся катамаран з дітьми: у воді опинилися 8 людей 11:53
Візит Зеленського у США може відбутися до початку президентських виборів, – посол України в США Єльченко 11:49
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
У Києві кількість нових випадків коронавірусу знижується другий день поспіль 11:45
В Держлісагентстві спалах коронавірусу 11:25
більше новин
Одеса
Сергій Гриневецький повідомив, що йому запропонували очолити обласну організацію партії "Довіряй Справам" 11:58
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
Мартиненко звинуватив ЦПК у наклепі і допустив звернення до суду 10:45
"ArcelorMittal" і влада намагаються домовитися за спинами жителів Кривого Рогу, - ініціатор кримінальної справи про екоцид Тетяна Лампіка 11:49 Документ
Суддя ВАКС Федорак працювала в системі МВС і є упередженою, - адвокат 10:28
більше новин
Національна гривня зміцнилася. Курс валют на 27 липня 07:15
На Донбасі почав діяти режим припинення вогню 08:11
Експорт зернових в червні впав, а імпорт зріс. Який злак найбільше цікавить іноземних покупців 07:00
Кількість нових випадків COVID-19 на Київщині зросла, померла літня жінка 15:24 Інфографіка
ВАКС не має права розглядати апеляцію на закриття справи проти Писарука і Бахматюка, - правозахисники і юристи 08:29
більше новин
В останню добу перед припиненням вогню на Донбасі бойовики 13 разів влаштовували провокації, поранений військовий
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok