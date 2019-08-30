підписатися на розсилку
24.95 25.3
27.55 28.3
˟
30 серпня 2019, пʼятниця, 00:15 18
Верховна Рада і партії 2019-08-30T02:00:03+03:00
Українські Новини
Новий міністр юстиції Малюська голосував за призначення на посаду

Новий міністр юстиції Малюська голосував за призначення на посаду

Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua
Денис Малюська. Фото: brdo.com.ua

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Денис Малюська проголосував за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука, в якому він буде займати посаду міністра юстиції.

Про це свідчать дані поіменного голосування на сайті Верховної Ради.

При цьому обрані депутатами від партії "Слуга народу" Новосад Анна, Владислав Криклій, Олексій Оржель і Михайло Федоров, які також були призначені міністрами, не голосували заназначение Кабміну.

37-річний Малюська народився в Дунаївцях Хмельницької області, голова правління Офісу ефективного регулювання Групи Світового банку (BRDO/World Bank Group), юрист, який спеціалізується на напрямках регулювання підприємницької діяльності, врегулювання суперечок і банкрутства, обраний до Ради за списком партії "Слуга народу" (№ 21), безпартійний, проживає в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, 6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

У четвер Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука і  новий склад Кабміну.

 

 

Більше новин про: Мін'юст Слуга народу Міністр юстиції України Рада 9 скликання Денис Малюська

Архів
Новини
Рада призначила міністром розвитку громад і територій Бабак 02:11
Рада призначила міністром інфраструктури Криклія 02:04
Міністерство економіки, торгівлі і сільського господарства очолив Милованов 01:57
Віце-прем'єром з євроінтеграції призначений представник України в Раді Європи Кулеба 01:32
Віце-прем'єр міністром з цифрової трансформації призначено Федорова 01:16
більше новин
Андрій Богдан у Верховній Раді в день урочистого засідання. Фото: УП
Фотожаби, склянки на "гальорці" і тигрові креветки в Раді: соцмережі обговорюють перший день парламенту 14:49
МХП Косюка впровадив новітні технології очищення стічних вод на "Миронівській птахофабриці" 18:00
Тему з "поділом" доріг на ділянки по 40 метрів придумали в ОДА, а не в автодорі, - ЗМІ 13:26
Введення формули "Роттердам+" було вірним рішенням для України, - Ріккетс 13:58
ЗМІ назвали головних претендентів на посаду міністра інфраструктури 14:19
більше новин
Сьогодні знову запрацює Київський фунікулер 00:00
Зеленський і Меркель домовилися про зустріч дипломатичних радників лідерів країн "нормандської четвірки" 23:06
Зеленський назвав умову, за якої готовий розпустити Раду 17:29
Перше засідання нової Ради: у порядку денному 27 питань 19:57
Сьогодні 5-а річниця Іловайської трагедії 06:00
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok