Новий міністр юстиції Малюська голосував за призначення на посаду

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Денис Малюська проголосував за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука, в якому він буде займати посаду міністра юстиції.\r\nПро це свідчать дані поіменного голосування на сайті Верховної Ради.\r\nПри цьому обрані депутатами від партії "Слуга народу" Новосад Анна, Владислав Криклій, Олексій Оржель і Михайло Федоров, які також були призначені міністрами, не голосували заназначение Кабміну.\r\n37-річний Малюська народився в Дунаївцях Хмельницької області, голова правління Офісу ефективного регулювання Групи Світового банку (BRDO\/World Bank Group), юрист, який спеціалізується на напрямках регулювання підприємницької діяльності, врегулювання суперечок і банкрутства, обраний до Ради за списком партії "Слуга народу" (№ 21), безпартійний, проживає в Києві.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.\r\nУ четвер Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука і новий склад Кабміну.\r\n \r\n