Новий міністр юстиції Малюська голосував за призначення на посаду

Депутат Верховної Ради від фракції "Слуга народу" Денис Малюська проголосував за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука, в якому він буде займати посаду міністра юстиції.

Про це свідчать дані поіменного голосування на сайті Верховної Ради.

При цьому обрані депутатами від партії "Слуга народу" Новосад Анна, Владислав Криклій, Олексій Оржель і Михайло Федоров, які також були призначені міністрами, не голосували заназначение Кабміну.

37-річний Малюська народився в Дунаївцях Хмельницької області, голова правління Офісу ефективного регулювання Групи Світового банку (BRDO/World Bank Group), юрист, який спеціалізується на напрямках регулювання підприємницької діяльності, врегулювання суперечок і банкрутства, обраний до Ради за списком партії "Слуга народу" (№ 21), безпартійний, проживає в Києві.

Як повідомляли Українські Новини, 6 депутатів від фракції "Слуга народу" не голосували за новий склад Кабінету Міністрів Олексія Гончарука.

У четвер Верховна Рада призначила прем'єр-міністром Олексія Гончарука і новий склад Кабміну.