Міністр Малюська отримує таку ж зарплату, що і його заступники

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи за травень склала 47,2 тис. гривень, його заступників - на 47,2 тис. гривень.

Про це йдеться у відповіді Міністерства юстиції на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Малюсьці в травні, склала 47 230 гривень.

При цьому посадовий оклад склав 56 194 гривні, надбавка як експерту з питань таємниць - 10 038 гривень, витрати - 7 086 гривень.

Проте згідно обмеження за розміром зарплати чиновників законом "Про державний бюджет України на 2020 рік" від посадового окладу отсчитано 20 090 гривень.

Матеріальна допомога на оздоровлення або вирішення соціально-побутових питань міністру не виплачувалася.

Після утримання податків і зборів він отримав 38 020 гривень.

Зарплата першого заступника міністра Євгена Горовця склала 47 230 гривень, заступників Олександра Банчука - 47 230 гривень, Віталія Василика - 47 230 гривень, Олени Висоцької - 47 230 гривень, Андрія Гайченко - 47 230 гривень, Валерії Коломієць - 47 230 гривень, Івана Ліщини - 47 230 гривень, Ольги Оніщук - 47 230 гривень, держсекретаря Олени Богачевої - 47 230 гривень.

Як повідомляли Українські Новини, 4 березня Верховна Рада перепризначила Дениса Малюську на посаду міністра юстиції.

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи за квітень склала 47,2 тис. гривень, його заступників - на 47,2 тис. гривень.

Заробітна плата міністра юстиції Дениса Малюськи за березень склала 75 тис. гривень, його заступників - від 36 тис. до 152 тис. гривень.