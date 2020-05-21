У східних і південних областях України оголосили надзвичайну пожежонебезпеку

Поки у західних та північних областях українців попередили про триденних заморозках, сьогодні, 21 травня, за даними Укргідрометцентру в Україні спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Надзвичайний рівень спостерігається в більшості східних районів.

Про це повідомляє пресслужба Державної служби з Надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляється, в більшості районів східних, Одеської, Миколаївської та Запорізької областей спостерігається надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Рятувальники прогнозують високу ймовірність пожеж.

Як повідомляли Українські Новини, синоптики дали невтішний прогноз на кінець травня. Крім того, через посуху в Україні може утворитися дефіцит води.Тим часом синоптик розповів про погодні аномалії влітку з природними катаклізмами, шквалами, градом і спекою.

Крім того, синоптики різко змінили прогноз погоди на літо, зокрема, очікується аномальна спека і посуха зі зливами.