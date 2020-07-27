За пів року українське громадянство отримав 251 іноземець: кому видавали українські паспорти

У той час, як Україна працює над реформою подвійного громадянства, росіяни частіше за інших просили Порошенко і Зеленського про громадянство. Президент Володимир Зеленський надав українське громадянство 251 іноземцю в першому півріччі поточного року.

Про це йдеться у відповіді Державної міграційної служби на запит Українських Новин.

"В період з 1 січня 2020 року до 30 червня 2020 року указами Президента України громадянство України прийняла 251 особа", - сказано в ньому.

Найбільше прийнятих в українське громадянство осіб були громадянами Росії – 53, Вірменії та Сирії – по 27, Іраку – 22.

В нинішньому році громадянами України стали 16 осіб з Афганістану, 14 – з Лівану, по 10 – з Ірану й без громадянства, 7 – з Білорусі, по 6 – з Азербайджану і Йорданії, по 5 – з Узбекистану, Грузії, Ємену, Єгипту та Нігерії.

Також в українське громадянство були прийняті 3 людини з Молдови, по 2 – з Туркменістану, Бангладеш, Тунісу, Судану, Лівії і Марокко, по 1 - з Канади, Італії, Литви, Таджикистану, Пакистану, Індії, Туреччини, Алжиру, Того, Камерун, Кот-д'Івуару, Гамбії та Сомалі.

У 2019 році з початку президентства Зеленський прийняв громадянство України 438 осіб, серед яких було найбільше росіян – 84.

Таким чином, всього за рік і місяць перебування на посаді глави держави Зеленський надав українське громадянство 689 іноземцям.

Ці дані не включають придбання громадянства за народженням, за територіальним походженням, у зв'язку з перебуванням в українському громадянстві одного з батьків, внаслідок усиновлення, встановлення опіки чи міжнародними договорами, на підставі рішень судів.

Колишній Президент Петро Порошенко за 5 місяців 2019 року прийняв громадянство України у 652 іноземців, у 2018 - 988, у 2017 - 969, а у 2016 – 809.

Як повідомляли Українські Новини, 24 липня Росія спростила отримання громадянства для українців, які постійно проживають на її території.