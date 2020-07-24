Росія спростила отримання громадянства для українців, які там проживають

Президент Росії Володимир Путін підписав указ, яким спростив отримання російського громадянства для українців, які постійно проживають на її території.

Відповідний закон був підписаний 24 квітня і набув чинності в п'ятницю, передають Українські Новини.

Згідно з документом, громадяни України, Білорусі, Молдови та Казахстану, що постійно проживають на території РФ, мають право звернутися із заявами про прийом в російське громадянство в спрощеному порядку.

Зокрема, їм не треба буде дотримуватися умови про проживання в Росії безперервно протягом 5 років з дня отримання посвідки на проживання, а також умови про наявність законного джерела коштів для існування.

Аналогічне спрощення введено для іноземців, визнаних носіями російської мови, які постійно проживають на території РФ.

Згідно з російським законодавством, громадяни України та Білорусі, які вільно володіють російською, можуть бути визнані спеціальною комісією носіями мови виключно за їх заявою, без необхідності проходження співбесіди, якщо вони або їх родичі постійно проживають або раніше постійно проживали на території Росії або на територіях, які належали до Російської імперії або СРСР в межах нинішньої державної кордону РФ.

Закон також спрощує процедуру прийому в російське громадянство для низки інших категорій іноземців та осіб без громадянства, наприклад, для тих, хто проживає на території держав, які входили до СРСР, але не отримав їх громадянства.

Крім того, для спрощеного прийому в громадянство подружжя громадян РФ скорочено термін перебування у шлюбі з 3 років до 1 року.

Крім цього, для звернення про прийом в громадянство Росії в загальному, а не спрощеному порядку, всім іноземцям та особам без громадянства тепер не треба буде відмовлятися від наявного у них громадянства.

Як повідомляли Українські Новини, восени 2019 року РФ прискорила процес надання громадянства жителям Донбасу.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба за подвійне громадянство в Україні з виключенням для Росії і держслужбовців.