Зеленський відправив Хомчака на Донбас через загострення ситуації в зоні ООС

Головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак за дорученням Президента Володимира Зеленського відбув на Донбас для вивчення обставин обстрілу українських військових в районі Зайцевого (Донецька область).

Про це сказано в повідомленні пресслужби Президента, передають Українські Новини.

"Президент України Володимир Зеленський тримає під особистим контролем ситуацію з вбивством військового медика і пораненням бійців під час евакуації тіла загиблого військовослужбовця в районі Зайцевого Донецької області. На виконання завдання Глави держави на місце виїхали Головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак і заступник керівника Офісу Президента Роман Машовець", — сказано в ньому.

Президент назвав це вбивство "черговим доказом цинізму, брехні і нелюдяності бойовиків".

"Тут не може бути ніякого подвійного трактування. Є конкретний умисний злочин — вбивство, засідка і повторне вбивство. Все це зайвий раз переконує в тому, що війна триває. Ця трагедія ще раз повертає нас до розуміння наших фундаментальних цінностей. Україна повинна жорстко охороняти свої території. Україна повинна жорстко відповідати на підлі дії бойовиків. Україна повинна чітко розуміти ризики, які несе існування сірих кримінальних анклавів. Україна повинна завжди знати ціну "обіцянкам" того боку", —сказав він.

Зеленський висловив співчуття сім'ям загиблих.

Як повідомляли Українські Новини, 12 липня на Донбасі бойовики обстріляли житлові будинки, були поранені шестеро українських військових.

Також бойовики обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил, 3 військових загинули