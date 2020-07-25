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25 липня 2020, субота, 15:56 11 Інфографіка
Суспільство 2020-07-25T16:30:01+03:00
Українські Новини
Кількість областей, в яких не можна пом'якшувати карантин, за добу зросла на третину

Кількість областей, в яких не можна пом'якшувати карантин, за добу зросла на третину

Надежда Комендантова
Карантин, Карантин в Україні, критерії для пом'якшення карантину
Карантин. Фото. Pixabay
Карантин. Фото. Pixabay

Станом на 25 липня 9 областей не відповідають критеріям для пом'якшення карантину; порівняно з 24 липня Чернівецька та Житомирська області визнані не відповідними критеріями.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих коронавирусной інфекцією (визначений як не більше 50%), не відповідає Закарпатська область (64,23%).

Показником охоплення тестуванням (не менше 24 на 100 тис. населення) відповідають всі області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше 11%) не відповідають Волинська (18,45%), Івано-Франківська (12,71%) та Львівська (11,51%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Волинська (13,98%), Вінницька (32,67%), Івано-Франківська (35,3%), Тернопільська (88,9%), Житомирська (51,48%) та Чернівецька (34,23%) області.

У Києві заповненість складає 39,28%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 113,67, частка позитивних ПЛР-тестів - 4,08%, динаміка становить -4,89%.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів станом на 25.07.2020. Інфографіка: МозПоказники для ослаблення протиепідемічних заходів станом на 25.07.2020. Інфографіка: Моз

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

При цьому з 1 серпня залежно від епідемічної ситуації регіони країни будуть поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

Тим часом, в Україні новий антирекорд по захворюваності коронавірусом. За добу 1 106 випадків.

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