Після п'ятиденного зростання кількість нових випадків COVID-19 зменшилася до 920. Летальність теж знизилася

25 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 920 до 64 849, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 605 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 16,8%, кількість нових летальних випадків - на 21%.

Про це йдеться в повідомленні Ради нацбезпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 26 липня в Україні зареєстровано 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 605 летальних, 35 807 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 920 нових випадків, одужали 310 осіб, померло 15 осіб.

Таким чином, 25 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто видужали - 920 проти 310.

Кількість нових випадків захворювання 25 липня склало 1,5% від загальної кількості захворілих на 24 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 26 липня склала 27 437 осіб, що на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (8 832), у Києві (7 620) та Рівненської області (5 623).

У Чернівецькій області зафіксовано 5 592 випадків коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 4 841 випадки, в Івано-Франківській - 4 025, у Волинській - 3 560, у Київській - 3 503, у Харківській - 3 381, в Одеській - 2 907, в Тернопільській - 2 725, у Вінницькій - 2 549, у Житомирській - 1 709, у Дніпропетровській - 1 329, у Хмельницькій - 1 059 випадків.

897 випадків виявлено в Черкаській області, 850 випадків - у Донецькій, 734 випадку - у Запорізькій, 711 випадків - у Чернігівській, 693 випадку - у Кіровоградській, 546 випадків - у Миколаївській, 430 випадків - у Сумській, 394 випадку - в Полтавській, 219 випадків - у Херсонській і 120 випадків - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, 24 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 106 до 63 929, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 590.

В Бердянську більш ніж в два рази зросла кількість хворих на COVID-19 працівників підстанції швидкої медичної допомоги. Після проведення додаткового ПЛР-тестування інфекцію виявили ще у 11 працівників.

Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від коронавірусу. Йому було 48 років.