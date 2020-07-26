підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
26 липня 2020, неділя, 10:30 11
Суспільство 2020-07-26T11:00:01+03:00
Українські Новини
Після п'ятиденного зростання кількість нових випадків COVID-19 зменшилася до 920. Летальність теж знизилася

Після п'ятиденного зростання кількість нових випадків COVID-19 зменшилася до 920. Летальність теж знизилася

Кира Молчанова
Коронавірус, коронавірус в Україні, Епідемія коронавірусу, статистика коронавірусу
Коронавірус. Фото: Pexels
Коронавірус. Фото: Pexels

25 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 920 до 64 849, кількість померлих від захворювання - на 15 осіб до 1 605 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків знизилася на 16,8%, кількість нових летальних випадків - на 21%.

Про це йдеться в повідомленні Ради нацбезпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно йому, станом на ранок 26 липня в Україні зареєстровано 64 849 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 605 летальних, 35 807 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 920 нових випадків, одужали 310 осіб, померло 15 осіб.

Таким чином, 25 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто видужали - 920 проти 310.

Кількість нових випадків захворювання 25 липня склало 1,5% від загальної кількості захворілих на 24 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 26 липня склала 27 437 осіб, що на 2,2% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (8 832), у Києві (7 620) та Рівненської області (5 623).

У Чернівецькій області зафіксовано 5 592 випадків коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 4 841 випадки, в Івано-Франківській - 4 025, у Волинській - 3 560, у Київській - 3 503, у Харківській - 3 381, в Одеській - 2 907, в Тернопільській - 2 725, у Вінницькій - 2 549, у Житомирській - 1 709, у Дніпропетровській - 1 329, у Хмельницькій - 1 059 випадків.

897 випадків виявлено в Черкаській області, 850 випадків - у Донецькій, 734 випадку - у Запорізькій, 711 випадків - у Чернігівській, 693 випадку - у Кіровоградській, 546 випадків - у Миколаївській, 430 випадків - у Сумській, 394 випадку - в Полтавській, 219 випадків - у Херсонській і 120 випадків - у Луганській областях.

Як повідомляли Українські Новини, 24 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 1 106 до 63 929, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 590.

В Бердянську більш ніж в два рази зросла кількість хворих на COVID-19 працівників підстанції швидкої медичної допомоги. Після проведення додаткового ПЛР-тестування інфекцію виявили ще у 11 працівників.

Лікар збірної України з футболу Антон Худаєв помер від коронавірусу. Йому було 48 років.

Більше новин про: Коронавірус коронавірус в Україні Епідемія коронавірусу статистика коронавірусу

У Києві другий день поспіль зростає кількість нови...
Захворюваність на коронавірус знову зростає: 972 в...
Після одноденного падіння захворюваність на корона...
В Україні новий антирекорд із захворюваності на ко...
У монастирі в центрі Києва виявили спалах коронавірусу
Кількість областей, в яких не можна пом'якшувати карантин, за добу зросла на третину
Новини
Після п'ятиденного зростання кількість нових випадків COVID-19 зменшилася до 920. Летальність теж знизилася 10:30
Град, шквали та грози. Киян попереджають про погіршення погоди 09:38
У київських обмінниках курс долара зростає другий тиждень поспіль 08:00
На польсько-українському кордоні утворилися величезні черги з фур 23:30
Підготовка до припинення вогню: в ООС готові до провокацій 21:37
більше новин
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
Олег Ляшко. Фото: ОЛ
Ляшко возить сина в колясці за 57 тис. гривень, а Джамала через місяць після пологів полетіла до Туреччини 13:54
У боржників за комуналку можуть відібрати не тільки квартиру, але і ношений одяг. Що загрожує за несплату 06:00
Лев Підлісецький. Фото: politica.com.ua
Лев Підлісецький підтвердив своє звільнення з Укренерго 12:33 Відео
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
більше новин
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
У боржників за комуналку можуть відібрати не тільки квартиру, але і ношений одяг. Що загрожує за несплату 06:00
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
У Херсонській області 15 людей тримали в трудовому рабстві 19:18
Ігор Плекан. Фото: novynarnia.com
Розстріляний під Києвом бізнесмен Ігор Плекан був у конфлікті з С14 20:30
більше новин
Виплати пенсій в липні зросли на 400 мільйонів
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok