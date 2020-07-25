В Україні новий антирекорд із захворюваності на коронавірус. За добу 1 106 випадків

У п'ятницю, 24 липня, в Україні кількість нових випадків захворювання на COVID-19 збільшилася на 1 106 до 63 929, кількість померлих від захворювання - на 19 осіб до 1 590 порівняно з попередньою добою, при цьому на 13,7% збільшилася кількість нових випадків, кількість нових летальних випадків - знизилася на 5%. Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини. Згідно з ним, станом на ранок 24 липня в Україні зареєстровано 63 929 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 590 летальних, 35 497 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 1 106 нових випадків, одужали 611 осіб, померли 19 осіб. Таким чином, 24 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, що одужали - 1 106 проти 611. Кількість нових випадків захворювання на 24 липня становила 1,7% від загальної кількості хворих на 23 липня. Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 25 липня становила 26 842 осіб, що на 1,8% більше порівняно з попередньою добою. За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (8 702), у Києві (7 525) та Чернівецькій області (5 548). У Рівненській області зафіксовано 5 542 випадки коронавірусної інфекції, у Закарпатській - 4 774 випадків, в Івано-Франківській - 3 937, у Волинській - 3 503, у Київській - 3 461, у Харківській - 3 342, в Одеській - 2 846, Тернопільській - 2 672, у Вінницькій - 2 512, у Житомирській - 1 691, у Дніпропетровській - 1 317, у Хмельницькій - 1 037 випадків. 897 випадків виявлено в Черкаській області, 842 випадки - в Донецькій, 725 випадків - у Запорізькій, 690 випадків - у Кіровоградській, 690 випадків - у Чернігівській, 539 випадків - у Миколаївській, 411 випадків - у Сумській, 388 випадків - у Полтавській, 219 випадків - у Херсонській і 119 випадків - у Луганській областях. Як повідомляли Українські Новини, до кінця карантину, який ввели в Україну через пандемію коронавірусу, залишилося 38 днів. Раніше повідомлялося про те, що з 1 серпня в залежності від епідемічної ситуації регіони країни будуть поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червоної" зони.