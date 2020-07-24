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24 липня 2020, пʼятниця, 14:27 14 Інфографіка
Суспільство 2020-07-24T16:15:02+03:00
Українські Новини
Чернігівська область може послаблювати карантин. Критеріями для пом'якшення не відповідають 6 регіонів

Чернігівська область може послаблювати карантин. Критеріями для пом'якшення не відповідають 6 регіонів

Елена Новикова
Карантин, Коронавірус, Карантин в Україні, пом'якшення карантину
Карантин в Україні. Фото: pexels
Карантин в Україні. Фото: pexels

Станом п'ятницю, 24 липня, критеріям для пом'якшення карантину не відповідають 6 областей; порівняно з 23 липня Чернігівська область визнана відповідною критеріям, Вінницька область - не відповідає.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

Критерію заповнювання ліжок у лікарнях, які приймають хворих на коронавірусну інфекцію (визначену як не більше ніж 50%), не відповідає Закарпатська область (65,48%).

Показником охоплення тестуванням (не менше ніж 24 на 100 тис. населення) відповідають всі області.

Показником частки позитивних результатів тесту методом полімеразної ланцюгової реакції (не більше ніж 11%) не відповідають Волинська (16,70%), Івано-Франківська (13,03%) та Львівська (12,52%) області.

Критерію динаміки захворюваності порівняно з попереднім тижнем (не більше 10%) не відповідають Вінницька (17,6%), Івано-Франківська (48,13%) та Тернопільська (54,42%) області.

У Києві заповненість складає 37,71%, кількість тестувань на 100 тис. населення - 117,43, частка позитивних ПЛР-тестів - 3,81%, динаміка становить -17,53%.

Показники для ослаблення протиепідемічних заходів станом на 24.07.2020. Інфографіка: МозПоказники для ослаблення протиепідемічних заходів станом на 24.07.2020. Інфографіка: МОЗ

Як повідомляли Українські Новини, Кабінет Міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 серпня.

При цьому з 1 серпня залежно від епідемічної ситуації регіони країни будуть поділені на "зелену", "жовту", "помаранчеву" і "червону" зони.

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