Другий день поспіль гривня на міжбанку зміцнюється: курс нацвалюти на п'ятницю

Після зміцнення в четвер на 1 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 27,84 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,74-27,78 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,72-27,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,82-27,86 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,27% з 23,74 UAH/USD до 27,84 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок, 21 липня, на 9 коп. в середу, 22 знизилася на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Також, 24 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 23 липня на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед вихідними, 24 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 23 липня, не змінився і становить 3,41 гривні за 10 рублів.