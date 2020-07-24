підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
24 липня 2020, пʼятниця, 17:54 7
Фінанси 2020-07-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
Другий день поспіль гривня на міжбанку зміцнюється: курс нацвалюти на п'ятницю

Другий день поспіль гривня на міжбанку зміцнюється: курс нацвалюти на п'ятницю

Ирина Николенко
Курс валют, курс гривні, курс гривні до долара
Курс валют на міжбанку
Курс валют на міжбанку

Після зміцнення в четвер на 1 коп. курс гривні на міжбанківському валютному ринку в п'ятницю зміцнився на 5 коп. до 27,84 UAH/USD.

Про це Українським Новинам повідомили учасники валютного ринку.

За їх словами, торги на міжбанку відкрилися в діапазоні 27,74-27,78 UAH/USD, потім котирування знизилися до 27,72-27,76 UAH/USD, після чого встановилися на рівні 27,82-27,86 UAH/USD.

З початку поточного року курс гривні на міжбанку знизився на 17,27% з 23,74 UAH/USD до 27,84 UAH/USD.

Як повідомляли Українські Новини, гривня на міжбанківському валютному ринку після зниження у вівторок, 21 липня, на 9 коп. в середу, 22 знизилася на 10 коп. до 27,80 UAH/USD.

Також, 24 липня курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 знизився у порівнянні з 23 липня на 9,17 коп. до 28,0050 UAH/USD, курс купівлі знизився на 5,67 коп. до 27,6953 UAH/USD.

Перед вихідними, 24 липня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля в четвер, 23 липня, не змінився і становить 3,41 гривні за 10 рублів.

Більше новин про: Курс валют курс гривні курс гривні до долара

Чернігівська область може послаблювати карантин. Критеріями для пом'якшення не відповідають 6 регіонів
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень
Новини
На виборах мера Києва букмекери дають Смешко і Верещук однакові шанси на перемогу, - ЗМІ 18:39
В ЄС будуть літати тільки в масках. Навіть якщо пасажиру 6 років 18:19
Ситуацію з танкером "Делфі" можуть визнати техногенною катастрофою 18:02
Другий день поспіль гривня на міжбанку зміцнюється: курс нацвалюти на п'ятницю 17:54
З танкера "Делфі" знову витікає паливо. Загородження встановили неправильно і пляма нафти збільшується 17:36
більше новин
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
За I півріччя із незаконного обігу вилучено пального на 300 млн грн, – ДФС 14:37
Інформація, коли саме отримав українське громадянство Андрій Пальчевський, засекречена Держміграції 16:00 Документ
Долар дорожчає. Курс валют на вихідні від НБУ 05:00
Портовики мітингують під Мінінфраструктури, вимагаючи пояснень щодо двох російських буксирів в Чорноморському порту, - ЗМІ 16:51
більше новин
Ефективна державна молодіжна політика — єдиний спосіб залишити талановиту молодь в Україні, — Олександр Грощенко 13:51
У червні Зеленський заробив 28 тисяч гривень 13:42 Документ
Чи варто купувати долари. Аналітики дали прогноз щодо курсу гривні до кінця року 06:00
В Одесі підстанція швидкої закрилася на карантин. У трьох співробітників коронавірус 08:38
Після різкого зростання захворюваність на коронавірус у Києві пішла на спад 11:32
більше новин
Після одноденного падіння захворюваність на коронавірус у Києві знову зросла
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok