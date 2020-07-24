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24 липня 2020, пʼятниця, 21:15 13
Судова влада 2020-07-24T23:15:02+03:00
Українські Новини
Справу щодо неправдивої інформації в декларації Зеленського закрили через імунітет

Справу щодо неправдивої інформації в декларації Зеленського закрили через імунітет

Ольга Фандорина
Президент, Володимир Зеленський, декларація про доходи, декларація Зеленського
Зеленський. Фото: УП
Зеленський. Фото: УП

Після того, як Зеленський зізнався в недекларуванні прибутків, Печерський районний суд Києва прийняв рішення про закриття справи проти Президента України Володимира Зеленського, яку відкрили через несвоєчасне повідомлення про зміни в майновому стані.

Про це йдеться в постанові суду.

Як пояснили в суді, всупереч тому, що Президент є суб'єктом, на якого поширюється дія закону про запобігання корупції, він може скористатися статтею 105 Конституції України - право Президента на недоторканність під час виконання повноважень.

Також суд посилається на практику Європейського суду з прав людини, згідно з якою притягується до адміністративної відповідальності особі висувається "кримінальне обвинувачення", яке повинно тлумачитися у світлі трьох критеріїв: з урахуванням кваліфікації розгляду з точки зору внутрішньодержавного законодавства, його сутності й характеру, строгості потенційного покарання.

"Тому, враховуючи положення ст. 105 Конституції України ... вказаної вище прецедентної практики ЄСПЛ, суд приходить до висновку, що стосовно президента України на час виконання ним повноважень не може бути складений протокол про адміністративне правопорушення ... і він не може бути притягнутий до адміністративної відповідальності", - йдеться в тексті постанови.

Як повідомляли Українські Новини, НАЗК направило до суду два протоколи про адміністративне порушення Президента Володимира Зеленського у зв'язку з неподанням ним даних про суттєві зміни в майновому стані.

Також родина Володимира Зеленського задекларувала 28 млн гривень, сім годинників від світових брендів і готель в Грузії.

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