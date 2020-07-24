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24 липня 2020, пʼятниця, 20:20 10
Вибори 2020-07-24T21:15:02+03:00
Українські Новини
ЦВК виключила вимогу документального підтвердження в заяві про місце фактичного проживання виборця

ЦВК виключила вимогу документального підтвердження в заяві про місце фактичного проживання виборця

Ирина Николенко
ЦВК, Місцеві вибори, Місцеві вибори-2020, 25 жовтня
Місцеві вибори 2020. Фото: Цензор.немає
Місцеві вибори 2020. Фото: Цензор.немає

У той час, як Верховна Рада скоротила витрати на місцеві вибори і призначила місцеві вибори на 25 жовтня, Центральна виборча комісія (ЦВК) виключила вимогу документального підтвердження у заяві про місце фактичного проживання виборця.

Про це йдеться у відеозверненні пресслужби ЦВК на сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"Голосуйте, там, де ви є... Живете в Києві, а прописані в Севастополі? Не біда! Треба просто змінити виборчу адресу онлайн до 10 вересня. На drv.gov.ua треба зайти в Кабінет виборця і знайти там розділ "Заяви та запити", натиснути на "звернення на рахунок змін виборчої адреси". Заходити треба за допомогою електронного підпису, заповнити відповідну заяву", – сказано в ньому.

Зазначено, що після цього виборцю слід чекати на пошті підтвердження з реєстру.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Комітет Верховної Ради з питань влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики рекомендував парламенту призначити місцеві вибори на неділю, 25 жовтня.

Крім того, голосувати виборцям можна не за місцем прописки, а за місцем фактичного проживання.

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