Рада скоротила фінансування місцевих виборів у 2020 на 1 млрд гривень

Верховна Рада скоротила фінансування місцевих виборів, які заплановані на 25 жовтня 2020 року, на 1,155 млрд гривень або 54% з 2,155 млрд гривень до 1 млрд гривень.

За прийняття законопроекту про зміни до державного бюджету на 2020 рік №3279-д 13 квітня проголосували 249 депутатів, передають Українські Новини.

Ці кошти передбачені Центральної виборчої комісії у вигляді субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних і міських голів.

Видатки, передбачені апаратом ЦВК скорочені на 73,7 млн гривень з 833,6 до 760 млн гривень.

При цьому витрати на керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів скорочені на 24,8 млн гривень з 285,9 до 261,2 млн гривень, видатки на проведення виборів народних депутатів – на 48,9 млн гривень з 59,5 млн до 10,6 млн гривень.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Кабінет міністрів пропонував скоротити фінансування місцевих виборів практично до нуля.

Також ЦВК висловив занепокоєння можливим скороченням витрат на місцеві вибори і закликав Раду зважено підійти до питання.