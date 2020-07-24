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24 липня 2020, пʼятниця, 17:26 9
Транспорт 2020-07-24T19:00:02+03:00
Українські Новини
МАУ повністю скасувала рейси в 6 міст до 15 серпня: список напрямків

МАУ повністю скасувала рейси в 6 міст до 15 серпня: список напрямків

Ирина Николенко
МАУ, міжнародні авіарейси, Міжнародні авіаперельоти
"Міжнародні авіалінії України". Фото: flyuia.com

У той час, як авіакомпанія Turkish Airlines має намір відновити рейси зі Стамбула до Києва, Львова і Одеси в липні, "Міжнародні авіалінії України" опублікували програму авіарейсів на серпень та повністю скасували рейси в 6 міст до 15 серпня.

Про це йдеться в повідомленні МАУ, передають Українські Новини.

Згідно з повідомленням, до 15 серпня МАУ скасувала рейси за напрямками Ларнака, Берлін, Тбілісі, Прага, Відень та Кишинів.

Також повідомляється, що МАУ планує здійснювати рейси з Києва в Амстердам, Лондон, Париж, Торонто, Ніццу, Афіни, Дубай, Стамбул, Вільнюс, Тель-Авів, Рим, Мілан, Неаполь, Франкфурт, Мюнхен, Баку, Єреван, Мадрид, Барселону.

У період до 15 серпня заплановано виконання рейсів з Одеси до Стамбулу і Тель-Авів.

Також у зазначений період раз на тиждень будуть виконуватися оборотні рейси "Київ - Мюнхен" кожен понеділок; "Київ – Мадрид" кожну п'ятницю; "Київ – Ніцца", "Київ – Рим", "Київ – Неаполь" і "Київ – Барселона" щосуботи; "Київ – Мілан" щонеділі.

Внутрішні рейси МАУ планує здійснювати з Києва в напрямку Одеси, Херсона та Львова.

Рейси "Київ – Херсон" будуть здійснюватися щосереди, п'ятниці та неділі; рейс "Херсон – Київ" буде здійснюватися у понеділок, четвер і суботу.

Рейси з Києва в Одесу планують здійснювати щопонеділка, середи, п'ятниці та неділі.

Рейси з Києва до Львова будуть здійснюватися з 21 серпня; рейс "Київ – Львів" буде виконуватися щоп'ятниці, а "Львів - Київ" – щонеділі.

Як повідомляли Українські Новини, Авіакомпанія МАУ запустила чартерні рейси в Туреччину і Єгипет. Опублікований список напрямків.

Також авіакомпанія МАУ заявляла про намір відновити міжнародні рейси в 9 міст в липні та ще в 16 в серпні.

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