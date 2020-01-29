Росія хоче спростити отримання громадянства для українців

Росія має намір спростити процедуру отримання російського громадянства для українців шляхом скасування співбесіди на визнання носіями російської мови.

Про це повідомила начальник головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Росії Валентина Казакова в інтерв'ю російському інтернет-виданню "Известия", передають Українські Новини.



"І попереду в нас - спрощення процедур набуття громадянства для наших співвітчизників, громадян Білорусі, України. Їх ми хочемо звільнити від співбесіди, яка проводиться для визнання людей носіями російської мови", - сказала вона.



Казакова заявила, що 5 законопроєктів щодо спрощення знаходяться в Державній думі і 6 - в уряді.



Росія планує спростити процедуру для України, Молдови, Казахстану та Білорусі.



"Це наші сусіди, і кількість жителів цих держав, які бажають придбати російське громадянство, стає дедалі більшим", - додала представниця МВС Росії.



Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня 2019 року Росія прискорила процес надання російського громадянства жителям Донбасу.



Раніше Зеленський запропонував спростити отримання громадянства росіянами і військовими.