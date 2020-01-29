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29 січня 2020, середа, 16:07 14
Зовнішня політика 2020-01-29T16:08:22+02:00
Українські Новини
Росія хоче спростити отримання громадянства для українців

Росія хоче спростити отримання громадянства для українців

Валерия Драгомирова
Росія, Україна, МВС РФ, Громадянство
Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС
Український і російський паспорт. Фото: ИТАР-ТАСС

Росія має намір спростити процедуру отримання російського громадянства для українців шляхом скасування співбесіди на визнання носіями російської мови.

Про це повідомила начальник головного управління з питань міграції Міністерства внутрішніх справ Росії Валентина Казакова в інтерв'ю російському інтернет-виданню "Известия", передають Українські Новини.

"І попереду в нас - спрощення процедур набуття громадянства для наших співвітчизників, громадян Білорусі, України. Їх ми хочемо звільнити від співбесіди, яка проводиться для визнання людей носіями російської мови", - сказала вона.

Казакова заявила, що 5 законопроєктів щодо спрощення знаходяться в Державній думі і 6 - в уряді.

Росія планує спростити процедуру для України, Молдови, Казахстану та Білорусі.

"Це наші сусіди, і кількість жителів цих держав, які бажають придбати російське громадянство, стає дедалі більшим", - додала представниця МВС Росії.

Як повідомляли Українські Новини, 17 вересня 2019 року Росія прискорила процес надання російського громадянства жителям Донбасу.

Раніше Зеленський запропонував спростити отримання громадянства росіянами і військовими.

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