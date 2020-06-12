Кулеба за введення подвійного громадянства за винятком держслужбовців та росіян

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що подвійне громадянство можна дозволити, але не з Росією і не для державних службовців.

Про це він повідомив у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Це питання викликає дискусії. Є різні люди, які підтримують або не підтримують цю ідею. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення. Тому що у нас з 1990-х років, коли приймалася Конституція і запроваджувалися правила громадянства, ситуація докорінно змінилася. Давайте дивитися правді в очі: мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. При цьому вони хочуть залишатися громадянами України... Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?" — сказав він.

Водночас Кулеба згоден, що таке рішення може нести певні загрози, тому повинно передбачати низку винятків.

"Я повністю підтримую, що, по-перше, два паспорти неприпустимі для держслужбовців та представників влади, а по-друге, жодного подвійного громадянства з державою-агресором. Можна встановити додаткові критерії, щоб це відсіяти", — зазначив він.

При цьому Кулеба підкреслив, що це його особиста думка, а не позиція держави.

"Ми в Україні повинні знайти збалансоване рішення, щоб ті українці, які розсипані у всьому світі, мали можливість не розривати зв'язок з батьківщиною", — додав він.

На його думку, це питання є компетенцією парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, росіяни найчастіше інших просили Порошенка і Зеленського про громадянство.

Раніше Росія хотіла спростити отримання громадянства для українців.