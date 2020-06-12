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12 червня 2020, пʼятниця, 08:53 12
Політика 2020-06-12T11:15:02+03:00
Українські Новини
Кулеба за введення подвійного громадянства за винятком держслужбовців та росіян

Кулеба за введення подвійного громадянства за винятком держслужбовців та росіян

Анна Рудык
Громадянство, подвійне громадянство, міністр закордонних справ, Дмитро Кулеба
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba
Дмитро Кулеба. Фото: Facebook/Dmytro Kuleba

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що подвійне громадянство можна дозволити, але не з Росією і не для державних службовців.

Про це він повідомив у ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1", передають Українські Новини.

"Це питання викликає дискусії. Є різні люди, які підтримують або не підтримують цю ідею. Я особисто вважаю, що ми повинні знайти збалансоване рішення. Тому що у нас з 1990-х років, коли приймалася Конституція і запроваджувалися правила громадянства, ситуація докорінно змінилася. Давайте дивитися правді в очі: мільйони українців за цей час з різних причин виїхали за кордон. При цьому вони хочуть залишатися громадянами України... Чому ми позбавляємо цих людей можливості бути нашими громадянами?" — сказав він.

Водночас Кулеба згоден, що таке рішення може нести певні загрози, тому повинно передбачати низку винятків.

"Я повністю підтримую, що, по-перше, два паспорти неприпустимі для держслужбовців та представників влади, а по-друге, жодного подвійного громадянства з державою-агресором. Можна встановити додаткові критерії, щоб це відсіяти", — зазначив він.

При цьому Кулеба підкреслив, що це його особиста думка, а не позиція держави.

"Ми в Україні повинні знайти збалансоване рішення, щоб ті українці, які розсипані у всьому світі, мали можливість не розривати зв'язок з батьківщиною", — додав він.

На його думку, це питання є компетенцією парламенту.

Як повідомляли Українські Новини, росіяни найчастіше інших просили Порошенка і Зеленського про громадянство.

Раніше Росія хотіла спростити отримання громадянства для українців.

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