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17 вересня 2019, вівторок, 13:32 17
Силові структури 2019-09-17T16:15:03+03:00
Українські Новини
Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі",

Росія прискорила видачу російського громадянства жителям Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі", - розвідка

Міноборони. Фото: navkolo.me
Міноборони. Фото: navkolo.me

Головне управління розвідки Міністерства оборони повідомляє, що Росія прискорила процес надання російського громадянства жителям окупованих районів Донбасу перед переговорами у "нормандському форматі" (Україна - Росія - Франція - Німеччина).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Міноборони, передають Українські Новини.

"За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України, командування Збройних сил РФ вживає заходів для прискорення т. з. "паспортизації" населення на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях шляхом зміни порядку проходження військової служби у складі 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) армійських корпусів ЗС РФ. Зокрема, з 1 жовтня у підрозділах російсько-окупаційних військ будуть служити тільки військовослужбовці з російськими паспортами і особи, які почали оформляти російське громадянство у встановленому порядку", - сказано в ньому.

ГУР заявляє, що збільшенням кількості російських громадян на тимчасово окупованій території за рахунок місцевих жителів Росія намагається посилити свої позиції на міжнародних переговорах по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Крім того, наголошується, що таким чином РФ планує не допустити втрати свого впливу в регіоні у разі примусу її погодитися на окремі поступки щодо реалізації "мінських угод" і зберігає потенціал для подальшої агресії проти України.

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася від зустрічі "нормандської четвірки" у вересні.


Раніше Зеленський заявив, що вибори на окупованих територіях Донбасу можливі виключно після виведення російських військ.

Тим часом Трамп згоден брати участь в переговорах про мир в Україні.

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