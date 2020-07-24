У Київській області почала падати захворюваність на коронавірус. За добу заразилися ще четверо дітей

За минулу добу, 23 липня, в Київській області зафіксовано 30 нових випадків захворювання на коронавірус до 3 421 у порівнянні з показником за 22 липня.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 24 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджений 3 421 випадок захворювання коронавірусом. У тому числі у 299 дітей і 556 медичних працівників. За добу підтверджено 30 нових випадків коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 4 дітей у віці від 1 до 13 років", - сказано в ньому.

1 з хворих за останню добу госпіталізовано.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених у Київській області випадків COVID-19 були госпіталізовані 647 осіб, решта 2 774 відправлені на самоізоляцію.

За добу одужали 46 осіб, за весь час епідемії - 2 511 осіб.

У той же час в області від COVID-19 померли 59 хворих.

Як повідомляли Українські Новини, сьогодні 135-й день карантину в Україні, який було подовжено до 31 серпня.

Тим часом 6 областей не відповідають новим критеріям для введення карантинних послаблень, а Харківську область визнано такою, що їм відповідає.