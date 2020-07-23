У Київській області другий день поспіль зростає кількість нових випадків коронавірусу. 6 осіб госпіталізували

В Київській області кількість нових хворих на коронавірусну інфекцію 22 липня у порівнянні з попередньою добою, 21 липня, збільшилася на 33 людини до 3 391.

Про це йдеться в повідомленні Київської обласної державної адміністрації, передають Українські Новини.

"За даними Київського обласного лабораторного центру, в області 23 липня 2020 на 10:00 офіційно підтверджений 3 391 випадок захворювання коронавірусом. У тому числі у 295 дітей і 556 медичних працівників. За добу підтверджено 33 нових випадки коронавірусної хвороби (COVID-19), в тому числі у 7 дітей у віці від 3 до 16 років", - сказано в ньому.

6 з хворих за останню добу госпіталізовано і знаходиться на стаціонарному лікуванні.

За весь період епідемії з загальної кількості підтверджених у Київській області випадків COVID-19 були госпіталізовані 646 осіб, решта 2 745 відправлені на самоізоляцію.

За добу одужали 68 осіб, за весь час епідемії - 2 465 осіб.

Водночас в області від COVID-19 померли 59 хворих.

Як повідомляли Українські Новини, в Києві захворюваність на коронавірус йде на спад після різкого зростання – за минулу добу 112 осіб до 7 278.

Тим часом загалом в Україні 856 нових випадків захворювання на коронавірус COVID-19 до 61 851, померли 17 осіб до 1 551.