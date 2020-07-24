Захворюваність на коронавірус знову зростає: 972 випадки за добу

23 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 972 до 62 823, кількість померлих від захворювання — на 20 осіб до 1 571 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 13,6%, кількість нових летальних випадків — на 17,6%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 24 липня в Україні зареєстровано 62 823 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 1 571 летальний, 34 886 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 972 нових випадки, одужали 886 осіб, померли 20 людей.

Таким чином, 23 липня показник нових хворих за добу був більше, ніж тих, хто одужав — 972 проти 886.

Кількість нових випадків захворювання 23 липня становила 1,6% від загальної кількості хворих на 22 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування тих, хто одужав, і померлих) на ранок 24 липня становила 26 366 осіб, що на 0,25% більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (8 588), у Києві (7 396) та Чернівецькій області (5 485).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область — 2462 випадки;

Волинська область — 3446 випадків;

Дніпропетровська область — 1302 випадки;

Донецька область — 830 випадків;

Житомирська область — 1670 випадків;

Закарпатська область — 4706 випадків;

Запорізька область — 712 випадків;

Івано-Франківська область — 3852 випадки;

Кіровоградська область — 689 випадків;

м. Київ — 7396 випадків;

Київська область — 3421 випадок;

Львівська область — 8588 випадків;

Луганська область — 118 випадків;

Миколаївська область — 536 випадків;

Одеська область — 2749 випадків;

Полтавська область — 378 випадок;

Рівненська область — 5399 випадків;

Сумська область — 397 випадків;

Тернопільська область — 2604 випадки;

Харківська область — 3277 випадків;

Херсонська область — 218 випадків;

Хмельницька область — 1021 випадок;

Чернівецька область — 5485 випадків;

Черкаська область — 888 випадків;

Чернігівська область — 679 випадків.

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