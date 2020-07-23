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23 липня 2020, четвер, 09:30 29
Суспільство 2020-07-23T11:00:03+03:00
Українські Новини
Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль

Захворюваність на коронавірус зростає третій день поспіль

Анна Рудык
Пандемія, Коронавірус, коронавірус в Україні, Спалах коронавірусу, Пандемія коронавірусу, статистика коронавірусу, Динаміка COVID-19
Коронавірус. Фото: freepik
Коронавірус. Фото: freepik

22 липня кількість виявлених випадків захворювання на коронавірусну інфекцію COVID-19 в Україні збільшилася на 856 до 61 851, кількість померлих від захворювання — на 17 осіб до 1 551 порівняно з попередньою добою, при цьому кількість нових випадків збільшилася на 3,3%, кількість нових летальних випадків 1 на 6,2%.

Про це сказано в повідомленні Ради національної безпеки і оборони, передають Українські Новини.

Згідно з ним, станом на ранок 23 липня в Україні зареєстровано 61 851 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 1 551 летальний, 34 000 пацієнтів одужали.

За добу зафіксовано 856 нових випадків, одужали 828 осіб, померло 17.

Таким чином, 22 липня показник нових хворих за добу був більшим, ніж тих, хто одужав — 856 проти 838.

Кількість нових випадків захворювання 22 липня становила 1,4% від загальної кількості хворих на 21 липня.

Кількість активних хворих (хворі без урахування видужали і померлих) на ранок 23 липня становила 26 300 осіб, що на 11 осіб більше порівняно з попередньою добою.

За весь час епідемії найбільше випадків інфікування зафіксовано у Львівській області (8 462), у Києві (7 278) і Чернівецької області (5 443).

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 2416 випадків;
  • Волинська область — 3401 випадок;
  • Дніпропетровська область — 1275 випадків;
  • Донецька область — 818 випадків;
  • Житомирська область — 1654 випадки;
  • Закарпатська область — 4641 випадок;
  • Запорізька область — 700 випадків;
  • Івано-Франківська область — 3765 випадків;
  • Кіровоградська область — 689 випадків;
  • м. Київ — 7278 випадків;
  • Київська область — 3391 випадок;
  • Львівська область — 8462 випадки;
  • Луганська область — 116 випадків;
  • Миколаївська область — 530 випадків;
  • Одеська область — 2691 випадок;
  • Полтавська область — 371 випадок;
  • Рівненська область — 5303 випадки;
  • Сумська область — 393 випадки;
  • Тернопільська область — 2548 випадків;
  • Харківська область — 3203 випадки;
  • Херсонська область — 218 випадків;
  • Хмельницька область — 1008 випадків;
  • Чернівецька область — 5443 випадки;
  • Черкаська область — 870 випадків;
  • Чернігівська область — 667 випадків.

Як повідомляли Українські Новини, МОЗ до осені хоче удвічі збільшити кількість тестувань на коронавірус.

Сьогодні почався 134-й день карантину, який Кабінет Міністрів ввів з 12 березня через епідемію коронавірусу COVID-19.

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