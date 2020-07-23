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23 липня 2020, четвер, 21:58 6
Силові структури 2020-07-23T22:30:02+03:00
Українські Новини
Машину полтавського викрадача поліцейського знайшли: пошуки злочинця тривають

Машину полтавського викрадача поліцейського знайшли: пошуки злочинця тривають

Ольга Фандорина
Граната, Поліція, підозрюваний
Автомобіль. Фото: Суспільне Полтава
Автомобіль. Фото: Суспільне Полтава

У той час, як на лаві підсудних луцький терорист, у Полтавській області правоохоронці виявили машину Романа Скрипника, який вранці в Полтаві захопив поліціянта в заручники і погрожував підірвати гранату.

Про це повідомляє Суспільне Полтава у четвер, 23 липня.

Операція з пошуку Романа Скрипника проходить неподалік селища Великі Сорочинці. Її проводять поліційий спецпідрозділ, Нацгвардія, СБУ та працівники прокуратури.

Поблизу машини, яку залишив Роман Скрипник, зараз десятки машин правоохоронців. До пошукових робіт залучені кінологи з собаками. Також втікача шукають за допомогою вертольота і дронів, – йдеться в повідомленні.

Також привезли і спеціальну пошукову техніку – тепловізори. На польових дорогах через кожні 100 метрів стоять патрулі поліції.

Як повідомляли Українські Новини, Роман Скрипник, який погрожував правоохоронцям гранатою, взяв в заручники начальника управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Полтавській області полковника поліції Віталія Шияна, а потім втік в ліс, був чотири рази судимий.

Раніше з'явилася інформація, що викрадач автомобіля погрожував поліціянтам гранатою в Полтаві.

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