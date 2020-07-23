FlixBus запустив автобуси до Вільнюса і до Праги

Транспортна компанія FlixBus запустила автобусні рейси "Київ - Вільнюс" та "Київ - Прага" в той час, як туроператори зазначають відновлення попиту на внутрішній туризм.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби компанії, передають Українські Новини.

"Лінія "Київ - Вільнюс" відправляється щодня з Києва о 19:20, робить зупинку в аеропорту Вільнюса о 8:40 і прибуває на автовокзал Вільнюса о 9:05. З Вільнюса відправлення о 21:30, після чого автобус заїжджає в аеропорт Вільнюса і прибуває до Києва о 11:50 наступного дня. Перевізником виступає литовська компанія Ollex. Маршрут лінії - "Київ - Чернігів - Вільнюс", - сказано в ньому.

Рейси з Києва в Прагу здійснюються 4 рази на тиждень.

Виїзд з Києва - о 17:00, а о 7:30 на наступний день автобус прибуває до Кракова.

Прибуття в Прагу - о 16:30.

Назад автобус відправляється 5 разів на тиждень о 20:00 з Праги з прибуттям до Києва наступного дня о 19:30.

Маршрут лінії: Київ - Житомир - Рівне - Львів - Краків - Катовіце - Оломоуц - Брно - Прага.

Автобусним партнером FlixBus на цій лінії став український перевізник TransTempo.

Наголошується, що автобуси обох нових ліній зберегли брендування компаній-перевізників, а на борту з'явилися зелені наклейки "In cooperation with FlixBus".

Як повідомляли Українські Новини, FlixBus має намір запустила внутрішні автобусні лінії в Україні з 8 липня.

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