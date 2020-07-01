В Україні розробили портал для туристів з правилами, підказками і можливістю придбати страховку

Поки що тільки 5 країн готові приймати українців, але в Україні розробили і запустили єдиний інформаційний портал для туристів.

Про це повідомляє прес-служба VISIT Ukraine, яка створила ресурс.

На цьому порталі розміщена найактуальніша інформація щодо:

правил перетину кордону;

правил в'їзду українців до країн світу;

перелік країн "зеленої зони" і "червоної зони";

правил адаптації карантину, обсервації/самоізоляції;

правил поведінки в аеропортах;

правил перебування в містах, готелях, громадських місцях, закладах харчування тощо;

надання допомоги у встановленні, авторизуванни і користуванні мобільним додатком "Дій вдома";

гаряча лінія для туристів.

Також на сторінці можна придбати медичний страховий поліс українських компаній, що покриває лікування COVID-19 і обсервацію.

Вся інформація на ресурсі оновлюється щодня і викладається трьома мовами - українською, англійською та російською.

Також на всіх авто - і залізничних вокзалах, в аеропортах, у пунктах пропуску будуть розміщені QR-коди, які дозволять перейти автоматично на інформпортал і отримати консультацію і всю необхідну інформацію.

У повідомленні сказано, що портал розроблено за підтримки Державного агентства розвитку туризму, Державної прикордонної служби України, Міністерства інфраструктури, Міністерства охорони здоров'я та Міністерства закордонних справ України. Веб-ресурс орієнтований на іноземних туристів, які планують відвідати Україну, а також українців, що виїжджають за кордон.

Як повідомляли Українські Новини, з 30 червня Чорногорія змінила умови допуску громадян України на свою територію, дозволивши в'їзд не тільки з негативним ПЛР тестом, а і з тестом на антитіла.

Для подорожі в Туреччину знадобиться спецстраховка.