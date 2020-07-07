FlixBus запускає внутрішні рейси в Україні. Куди можна буде поїхати

Транспортна компанія FlixBus має намір запустити внутрішні рейси в Україні з 8 липня а той час, як туроператори відзначають відновлення попиту на внутрішній туризм.

Про це йдеться в повідомленні компанії, передають Українські Новини.

Згідно з ним, продаж квитків на внутрішні рейси вже відкрита.

"З 8 липня запускаються напрямку "Київ - Одеса - Затока", "Київ - Житомир - Рівне - Львів" і "Київ - Житомир - Новоград-Волинський - Рівне - Львів - Ужгород", - сказано в ньому.

Наголошується, що рейси запущені за посередництва одного з партнерів FlixBus в Україні - компанії Euroclub.

При цьому автобуси збережуть оригінальне брендування Euroclub і будуть мати зелені наклейки "In copperation with FlixBus".

Середній вік автобусів - 6 років, вони обладнані кондиціонерами, розетками, у салонах є Wi-Fi і працюють туалети.

Згідно з повідомленням, автобуси на лінії "Київ - Одеса - Затока" вирушають тричі на тиждень: у п'ятницю, суботу та неділю з Києва о 22:50 з прибуттям до 6:00 до Одеси і 7:50 в Затоку.

Назад автобус вирушає в суботу, неділю і понеділок о 19:00 з Затоки, о 20:50 робить зупинку в Одесі і о 4:10 прибуває в Київ.

Автобуси на лінії "Київ - Львів" курсуватиме щоденно з відправленням о 7:50 з Києва та прибуттям до 15:00 у Львів.

Назад автобус виїжджає о 10:00 зі Львова і прибуває о 17:00 в Київ.

Зупинки також будуть в Житомирі та Рівному.

Маршрут "Київ-Ужгород" буде працювати на запущеній раніше лінії "Київ - Відень", автобус їздить двічі на тиждень: у середу і суботу він відправляється з Києва о 7:50 і прибуває в Ужгород о 21:25, із зупинками в Житомирі, Новоград-Волинському, Рівному та Львові.

Назад автобус виїжджає в понеділок та п'ятницю о 4 ранку з Ужгорода і прибуває о 15:55 в Київ.

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