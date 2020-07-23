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23 липня 2020, четвер, 17:25 27
Суспільство 2020-07-24T10:45:06+03:00
Українські Новини
ЗНО з історії не склали більше абітурієнтів, ніж з української мови

ЗНО з історії не склали більше абітурієнтів, ніж з української мови

Ирина Николенко
ЗНО, результати ЗНО, ЗНО-2020
ЗНО 2020. Фото: pixabay.com
ЗНО 2020. Фото: pixabay.com

У той час, як Міносвіти ви значило порогові бали, додаткова сесія ЗНО розпочнеться з 24 липня, 8% абітурієнтів не склали зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури, 13% – з історії.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби Українського центру оцінювання якості освіти, передають Українські Новини.

"Експертна комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила граничні бали "склав/не склав" для ЗНО з української мови та літератури, історії України, біології, англійської, німецької, французької, іспанської мов", – сказано в ньому.

За результатами роботи комісії, визначені порогові бали і відсоток тих, хто не здав тестування.

Згідно з ним, ЗНО з української мови та літератури не склали 8,32% учасників тестування з історії України – 13,19%, з біології поріг не подолали 5,51% учасників тестування з англійської мови – 7,35%, з німецької мови – 11,4%, з французької мови – 7,8%, з іспанської мови – 11,3%.

Результати ЗНО з цих предметів з оцінками за 200-бальною та 12-бальною шкалою з'являться на сторінках учасників ЗНО 24 липня.

Як повідомляли Українські Новини, зовнішнє незалежне оцінювання з математики не здали 13% абітурієнтів і 8% – з фізики.

17 липня відбулося останнім ЗНО з хімії. На тестування зареєструвалися 14105 випускників.

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